Bilecik'teki yangından yürek burkan görüntüler! Orman alevlere böyle teslim oldu

Bilecik'teki rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına ilişkin bölgeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla birlikte ülkenin birçok noktasından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son iki günde 150 orman yangını çıkarken; dün Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğu Bilecik'ten gelen görüntüler, yangının büyüklüğünü ortaya koydu. Görüntülerde, ormanların ve tarlaların alevler içinde kaldığı anlar kaydedildi.

16 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya- Bilecik sınırında devam eden yangın nedeniyle 16 yerleşim yerinin tahliye edildiğini duyurdu. Bakan, "Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da iki yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri tahliye edildi. Sadece bunların arasında Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan yaralanan yok. Yangının sebebi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 3 kişi gözaltına alındı" sözlerini sarf etti.

BİRGÜNDE 83 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin çeşitli noktalarındaki yangınlara ilişkin de "Ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı" bilgilerini verdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde: 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir.

"8 YANGIN DEVAM EDİYOR"

Bu yangınların 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Müdahalesine devam edilen yangınlar; Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli.

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6.000'e yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4.796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

BOLU'DA YANGIN SÜRÜYOR

Öte yandan Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 136 personel, 30 araç, 9 yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının devam ettiğini söyleyen Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, "Yangın kontrol altına alınamadı, devam ediyor şu anda" dedi.

DÜZCE'DE 5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ise ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan küle döndü.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın da korkuttu. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.