BİGACEM Başkanı Aygül'e saldırıya ilişkin 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sonrası biri polis 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, diş tedavisi için gittiği iş merkezinden çıktığı esnada kendisini takip eden bir kişi tarafından arkadan saldırıya uğradı. Kafasına ve yüzüne aldığı darbeler sonucunda yere düşen Aygül'e saldırmaya devam eden kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmek istendiği sırada belinde silah bulunan ve polis olduğunu söyleyen bir kişi tarafından engellendi. Olayda yaralanan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalede Aygül'ün elmacık kemiğinde ve kafasında kırıklar oluştuğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ise darp izleri bulunduğu tespit edildi. Hastaneden darp raporu alan Aygül, daha sonra ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Emniyette olaya ilişkin ifade veren Aygül, şikayetçi oldu.

"Saldırı tasarlanarak gerçekleştirildi"

Saldırının iş merkezinde bulunan dişçiden çıktığı esnada gerçekleştiğini belirten Aygül, "Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Arkadan yaklaşarak sert bir cisimle kafama vurdu. Aldığım ilk darbe sonrası şuurumu kaybedip yere düştüm. Bu sırada saldırgan saldırıya devam etti. O esnada vatandaşların ayırmak için yaklaştığını gördüm. Ancak belinde silah olan ve sonradan polis olduğunu öğrendiğim kişi tarafından engellendiler. Ayırmak için yaklaşan kişiler bu şahıs tarafından polis kimliği ve silahı kullanılarak ve tehdit edilerek engellendi. Saldırı sonucunda hastaneye kaldırıldım. Elmacık kemiğimde ve kafamda kırıklar var. Yüzümde ve vücudumda çeşitli darp izleri var. Darp raporu aldım. Halen olayın şokundayım. Maalesef mesleğimiz gereği artık bu tür durumlarla sık sık karşılaşır olduk. Bu kabul edilebilir bir durum ve saldırı değil. Çok çirkin bir saldırı ve saldırıyı yapan kişilerden birinin polis olması ve her ikisinin de Tatvan Belediye Başkanının koruması olması daha da vahim olan tarafı. Bu işin peşini bırakmayacağım. İşin takipçisi olacağım ve hukuk önünde hesap vermeleri için elimden geleni yapacağım. Bizler gazeteciyiz ve sadece görevimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

İfade sonrası emniyetten çıkan Aygül, destek için teşekkürlerini iletirken, sağduyulu olunması ricasında bulundu.

"İnsanlık dışı bir saldırı"

Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti de, "Cemiyet Başkanımız Sinan Aygül, Tatvan'da bugün öğle saatlerinde diş tedavisi için gittiği iş merkezinden çıkarken insanlık dışı çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır. Saldırı sonucu elmacık kemiği kırılan cemiyet başkanımız, kafası, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan başkanımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kamuoyuna da yansıyan ve infiale neden saldırı anına ait görüntüler yapılan insanlık dışı saldırının şiddetini gözler önüne sermektedir. Özellikle saldırının içinde yer alan bir polis memurunun kayıtlara yansıyan görüntüleri ise adeta skandal niteliktedir. Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde olaya ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet, saldırıyı yapan kişinin Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. olduğunu, saldırıyı ayırmaya çalışan vatandaşlara engel olan ve hatta saldırıya zemin hazırlayan diğer kişinin ise polis memuru E.K. olduğunu tespit etmiştir. Basın camiasını derinden üzen olay sonrası yetkili kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve kendisine yardım eden polis memuru açığa alınıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, süreç yakından takip edilmektedir. Bu vesile ile saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Görevden uzaklaştırıldılar

Yaşanan saldırı sonrası Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Aygül'e saldıran kişinin Tatvan Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda Belediye Başkanı M. Emin Geylani'nin koruması Y.B. olduğu, belinde silah bulunan ve vatandaşların saldırıyı engellemesine karşı koyan kişinin ise polis memuru E.K. olduğu tespit edildi.

Yaşanan olay sonrası yazılı açıklamada bulunan Bitlis Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru E.K.'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle uyuşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru E.K. görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

"Hiçbir ilgim bulunmamaktadır, ilgili personel açığa alınmıştır"

Konuyla ilgili bir açıklama da Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'den geldi. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili olayda ismi geçen belediye personelimiz Y.B. ile ilgili idari soruşturma başlatılarak açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen Sinan Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" dedi.

"Aygül'e yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz"

Yaşanan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Bitlis Barosu saldırıyı kınadı. Barodan yapılan açıklamada, "Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı, diğer kişinin ise saldırıyı ayırmaya gelen vatandaşları engellemek sureti ile saldırıya destek verdiği medyaya yansıyan görüntülerden ve yayınlanan haberlerden görülmektedir. Sinan Aygül'ün uğramış olduğu saldırı hukuk devleti olma ilkesi ve toplumun bilgi alma ve anayasal hak olan ifade özgürlüğüne yapılmış saldırı niteliği taşımaktadır. Sinan Aygül'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren faillerin polis memuru ve belediye çalışanı olduğu tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren faillerin çalıştıkları kamu görevinden açığa alınmış oldukları ve adli mercilerle gözaltına alınmış oldukları bilgisi baromuza iletilmiştir. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken; failler hakkında etkin bir soruşturma yapılarak faillerin yargı önünde gerekli cezayı almalarını diliyor, bu menfur saldırıyı kınıyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz" denildi.

"Olay bizleri derinden üzmüştür"

Saldırıya uğrayan Aygül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tatvan ilçemizde yaşanan müessir darp olayı bizleri derinden üzmüştür. Konu ile alakalı adli ve idari makamlar tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Söz konusu olayın takibi tarafımızca yapılmaktadır."

Öte yandan, saldırı sonrası birçok STK ve ulusal ile uluslararası basın kuruluşundan kınama mesajları yayınlandı.

Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. - BİTLİS