Beyazıt'ta ki çatışmada yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncunun vurularak ölmesine ilişkin davada 2 sanığa tahliye

Fatih Beyazıt'ta husumetli grubun silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncunun vurularak ölmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Fatih Beyazıt'ta iş yerleri bulunan 2 husumetli grubun 23 Mayıs 2022'de silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycanlı Kamran Dadashzade'nin silahla vurularak ölmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2 tutuklu ve 4 tutuksuz sanık salonda hazır bulundu. Müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"Her taraftan ateş edilince sağdan soldan insanların yere düştüğünü gördüm"

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan müşteki polis Necip Fazıl Demir, beyanında iki tarafın önceden husumetli olduğunu ve daha önce yaşanan bir tartışmada bir kişinin ayağından vurulduğunu belirtti. Demir beyanının devamında, "Ben olay yerine olay yaşanmadan yaklaşık 1 saat önce gittim. Daha önce aralarında silahlı tartışma yaşanmış bir kişi bacağından vurulmuş. Biz dükkana gittikten sonra 'Biz intikamımızı alırız, yanınıza bırakmayız' şeklinde konuşmalar oldu. Daha sonra da dükkanın dışından içeriye siyah bir şey atıldı. Ardından silahlar patladı. İlk kim sıktı anlamadık. Herkeste silah vardı, çatışmaya girdiler. Her taraftan ateş edilince sağdan soldan insanların yere düştüğünü gördüm. Polis memurunun silahını gasp eden kişi dükkana doğru ateş etti. O da olayın tarafıydı. Azerbaycanlı vurulan biri vardı. Ona ilk müdahaleyi yapmak için gittiğimde ölmüştü. Kimin kurşunuyla vuruldu bilmiyorum" dedi.

Beyazıt'ta esnaflık yapan ve olaya şahit olan Ali Bayram duruşmada tanık olarak dinlendi. Bayram, olay anını, "Ben dükkanımın içinde otururken bir anda silah sesleri duydum. Ortalık ana, baba günüydü. Kim ateş etti bilmiyorum. Silahlar patlarken bir kişi elinde silahla dükkanıma girdi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra tekrar dışarı çıktı" şeklinde anlattı.

Sanık, zorunda kaldığı için ateş ettiğini savundu

Tutuklu sanık Kerim Öztürk savunmasında, polisi kendisinin vurmadığını, zorunda kaldığı için ateş ettiğini söyledi. Öztürk, " Küçücük dükkanın içindeydim, kaçacak yerim yoktu. Kendimi korumak zorunda kaldım, beraatımı istiyorum" dedi.

Dosyada tutuklu sanık kalmadı

Ara kararını açıklayan mahkeme, oy çokluğuyla tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tutuklu sanık Kerim Öztürk imza şartıyla, diğer tutuklu sanık Ferit Çakıltaş'ın oy birliği ile yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 kişi 'mağdur', bunlardan 9'u ise polis memuru olarak yer alırken, 26 kişi ise 'mağdur-şüpheli' olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Beyazıt Mahallesi'nde mağdur şüpheliler Kerim Öztürk ile Polat Öztürk'ün iş yerlerinin bulunduğu, yan taraflarında bulunan iş yerinde ise ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu ve her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu kaydedildi.

Polis ekiplerine 'daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor, şu anda buradalar, silahlı olabilirler' şeklinde anons geldiğinin anlatıldığı iddianamede, ekiplerin belirtilen adrese gittiği, o sırada 2 taraf arasında sözlü tartışma ve küfürleşme olduğu ve her iki gruba yönelik sakinleştirme çalışmaları devam etse de, grupların buraya ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin iki taraftan birinin yok olması ile sonuçlanacağını söyledikleri aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunması nedeniyle Öztürk'lerin iş yerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstilin açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı ancak olay gecesinde diğer tarafın, karşı tarafla yaşanacak bir problem olması ihtimaline dayanılarak silahlarla hazırlık yapıldığı belirtildi. Polis memurlarının iki grup arasındaki silahlı çatışma arasında kaldıklarının aktarıldığı iddianamede, polislerin saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşların ve 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, olay anında silah kullandığı tespit edilen mağdur-şüphelilerin birbirlerine yönelik hedef gözeterek doğrudan ateş ettikleri, polis memurlarının karşılık vermesine rağmen polis memurlarına yönelik de eylemlerini devam ettirdikleri, silah kullandığı tespit edilemeyen mağdur şüphelilerin ise olayda iştirakinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan olay esnasında yoldan geçen Kamran Dadashzade'nin ense kısmından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Dadashzade'nin, mağdur-şüpheli Kerim Öztürk tarafından yaralanıp, sonrasında öldüğünün tespit edildiği de aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede mağdur- şüphelilerden Kerim Öztürk'ün 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 98 yıldan 275 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 25 mağdur-şüphelinin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi. - İSTANBUL