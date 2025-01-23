Üye Girişi
Haberler
79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

Beşiktaş'ta iki kardeş prefabrik evde ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta boş arazide bulunan prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakan ve kağıt toplayıcılık yapan Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, dumandan zehirlenerek ölü bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda kardeşlerin yattıkları yerde bonzai kalıntılarına rastlandı. İlk belirlemelere göre kardeşlerin, mangal sobada ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları ve bu sırada dumandan zehirlendikleri düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'ta boş arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu. Dumandan zehirlendikleri belirlenen iki kardeşin yattığı yerde polis, bonzai kalıntıları ele geçirdi.

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde içtikten sonra ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Uyuyan 3 arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi. Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.

POLİS EVDE BONZAİ KALINTILARI BULDU

Ayrıca ekiplerin evde yaptığı incelemede iki kardeşin yattıkları odada bonzai kalıntıları bulundu. Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Aygun ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta iki kardeş prefabrik evde ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Banu Alkan hastaneye kaldırıldı!
img

Galatasaray defterini kapattı
img

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

Oda başına 6 bin lira harcamamışlar! Faciada utandıran maliyet
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.