Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 40 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

RIZA AKPOLAT İFADE VERİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 4 günlük gözaltından sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesinin alınmasına ise saat 17.50 itibarıyla başlandı.

BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE 9 SAVCI

Şüphelilerin ifadelerini vermesi için bir başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

AHMET ÖZER'İN DE İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.