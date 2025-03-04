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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

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İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.

2 GÜNDÜR ARANIYOR

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Belgrad Ormanı'nda Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

GÖLETTE ARAMA YAPILIYOR

Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

CEP TELEFONU VE KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

Peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları sürerken kişisel eşyaları ve cep telefonu ormanda bulundu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları SürüyorEce Gürel'in, İngiltere'de yaşayan arkadaşına attığı son fotoğraflar

"KAYBOLDUM"

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi.

Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum" mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

Belgrad Ormanı'nda Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

MÜGE ANLI'YA ÇIKTILAR

2 gün önce kaybolan Ece'nin ailesi, kızlarının hayatından endişe ederek soluğu Müge Anlı'nın stüdyosunda aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki baba Muharrem Koçoğlu, 'Başına bir şey gelmiş olabilir. Başka bir şey düşünemiyorum. Telefonu açmamazlık kesinlikle yapmaz. Evden dolaşmaya diye çıkıyor. Eşine de 'Ben ormana çıkıyorum, yürüyüşe gideceğim' diyor. Eşine de 'Gelecek misin' diye sorduğu zaman, eşi bir gün önceden çalışmış olduğu için 'Ben yorgunum, sen git' diyor. Çıkıp ormana yürüyüşe gidiyor. 12 civarı evden ayrılıyor. Eşim de arıyor. Annesine 'Kent ormanına gideceğim, kafamı dağıtacağım' diyor. 6'ya kadar aradık. Eşini aradık, karakola gitti, bildirdi. Aramaya başladık...' ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

"İSTİFA DİLEKÇESİ YAZDIRIP KOYMUŞLAR KENARA"

"8 yıldır evli, çocuğu yok. Hukuk bürosunda çalışıyor sekreter olarak" diyen baba Gürel, kızının yaşadığı sorunlardan sonra istifa ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yazılı istifasını istediler, 'Gelin tekrar çalışın' dediler. İstifa dilekçesi yazdırmışlar ve koymuşlar kenara. 10 senedir çalışıyor, biraz da ondan kırgın olabilir. Biraz da bir sorduk 'Niye istifa ettin' diye. İlk defa böyle kayboluyor. Sosyal bir insandır, kendini her türlü ifade edebilir."

ANNESİNE EŞİNİ ŞİKAYET ETMİŞ

"Aklıma sadece başka şey geliyor. Biri mi bir şey yaptı?" diyerek korkusunu dile getiren anne Gülşen Gürel ise kızının kendine zarar verecek biri olmadığını belirtti. Kızının istifa ettiği için eşinden tepki gördüğünü ve ikilinin epey tartıştığını belirten anne Gürel, Ece'nin kendisine "Beni yedi!" dediğini söyledi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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