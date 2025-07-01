Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar

İngiltere'nin Somerset bölgesinde görülen bir davada, iki haftalık prematüre bebeklerini hastanede öldürmekle suçlanan genç bir çiftin, sağlık görevlileri müdahale ederken dışarı çıkıp sigara içtiği ortaya çıktı. Olay, Şubat 2024'te Yeovil Bölge Hastanesi'nde yaşandı.

20 yaşındaki Sophie Staddon ve 25 yaşındaki Daniel Gunter, oğulları Brendon Gunter'a ağır fiziksel şiddet uygulamakla suçlanıyor. Doğumdan iki hafta önce dünyaya gelen Brendon'un sağlık durumu iyiydi ve kısa süre sonra taburcu edilecekti. Ancak hastanede meydana gelen olayla her şey trajik bir şekilde değişti.

Savcı Charles Row'un aktardığına göre, Brendon'un kafatası ezilmiş, boynu, çenesi, bacakları, bilekleri ve ayaklarında kırıklar tespit edilmişti. Vücudu morluklarla kaplıydı ve boynunda derin tırnak izleri vardı. Sağlık çalışanları Brendon'un cansız bedenini acil müdahale odasına taşıdı, ancak tüm çabalara rağmen bebek kurtarılamadı.

Olayın en çarpıcı yönlerinden biri ise, sağlık personeli bebeği hayata döndürmeye çalışırken, anne ve babasının hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkıp sigara içmesiydi. Bu durum mahkemede şok etkisi yarattı.

Dava halen devam ederken, kamuoyu olayın vahşeti karşısında büyük tepki gösteriyor. Mahkeme sürecinin sonunda çiftin ne ceza alacağı merak konusu.