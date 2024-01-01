Bayrak polemiğine Mustafa Sandal da dahil oldu: Saldırılan kişi neden gözaltında değil?

İstanbul Galata Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi E.A tarafından "Siz Arap sevicisiniz" sözleriyle saldırıya uğradı. Sonrasında E.A. gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.

MUSTAFA SANDAL: HİLAFET BAYRAĞI AÇMAK CİDDİ BİR SUÇ

Yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hilafet bayrağı açmanın da anaysal suç olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.

Tartışmalara katılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "'Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!"