Başkentteki kardeş cinayetinde ilginç detay: Cinayetin sebebi emekli aylığıymış

ANKARA - Ankara'da dün gece yabancı uyruklu 3 kardeşin bıçaklı kavgasında bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Olayın kardeşlerin ölen babalarından kalan emekli maaşı yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı kardeş, bir ay önceki başka bir olayda yaralanan komşunun yerdeki kanını temizlerken görüntülenmişti.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında vefat eden babalarından kalan emekli maaşının paylaşılamaması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya düşünmesi üzerine ortanca kardeş Mustafa Wahap, kardeşi Hasan Wahap'a ve ağabeyi Behçet Wahap'a bıçakla saldırdı. Olayda, ağabey Behçet Wahap omzuna aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaralanırken, talihsiz kardeş Hasan Wahap olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Wahap ise kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı komşusunun kanını temizlerken görüntülenmişti

Öte yandan, katil Zanlısı Mustafa Wahap'ın yaşadığı apartmanda temizlik işleriyle de ilgilendiği öğrenildi. Wahap'ın, Eylül ayında uğradığı saldırı sonucu 3'üncü kattan atlamak zorunda kalan ve yaralanan komşusunun yerdeki kanını temizlediği anlar kameralara yansımıştı.

"Önüne gelene bıçak salladı"

Olayın tanıklarından Engin Gökmen, "Akşam sıralarında tartışma oldu. Mustafa büyük ve küçük kardeşinin yanına geldi. Önce büyük kardeşini omzundan yaraladı. Sonra da önüne gelene bıçak salladı. Direğin dibindeki kardeşinin boynuna bıçakla vurdu. Çocuk iki dakika içerisinde vefat etti. Yaralı bir süre yürüyüp arabanın üzerine düştü. Büyük kardeşin durumu iyi idi ama diğer kardeş iki dakikada can verdi. Kimseye zararı yoktu. Sessiz sakin birisiydi. Her şey bir anda gerçekleşti. 3 senedir burada otuyordu. Kimseyle bir tartışması yoktu. Olayın ardından polisler geldi inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

"Babalarının emekli aylıkları varmış"

Bir diğer tanık Meryem Karaçam ise, "Babalarının emekli aylıkları varmış. Diğer kardeşleri alıyormuş. O da, '500 lirasını bana verin' demiş. Onlarda vermeyince kavga çıkmış. Ölen kardeş de, 'ben yeni evlendim bana verin parayı' demiş. Daha sonra adama saldırmışlar. Bıçakla gelmişler. Kendini savunmak için o da ellerindeki bıçağı almış. Kardeşinin birisini bıçaklamış, diğerini de omzundan yaralamış" dedi.