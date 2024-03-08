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Başhekim yardımcısı kadın, astsubay eski eşi tarafından öldürüldü

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Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete geldiği Adana'da astsubay olan 1 sene önce boşandığı Seçkin E. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Balkan hayatını kaybederken, Seçkin E. ise gözaltına alındı.

ADANA'da Feray Balkan (39), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Seçkin Ergü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Balkan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ergü'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.

ANNESİNİ ZİAYET İÇİN ADANA'YA GELMİŞ

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. ve Feray Balkan yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana'ya geldi.

Başhekim yardımcısı kadın, astsubay eski eşi tarafından öldürüldü

ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan'ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.,

Başhekim yardımcısı kadın, astsubay eski eşi tarafından öldürüldü

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.

Başhekim yardımcısı kadın, astsubay eski eşi tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güzelyalı Çukurova Hukuk 3.Sayfa Kadın Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Bordo Bere:

Astsubaylar Ruh Hastasidir asgalik komplexi olan kisilik bozuklugu ve her an olay yaratacak tiplerdir bu olayida kapatirlar Türkiyede adalet ceza yok

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Ali Astepe:

Utanmadan sıkılmadan bu yorum yapılmış fedakarca gorev yapan her alan da kendilerini savunan kimse olmayan Astsubay lara hakaret etmek kimsenin haddine değil yeter .. kadın cinayeti nde meslek neden öne geliyor bu istenmeyen bir olay olduğunda astsubay diye on manşet haklarını ararken maddi ve manevi zorluk yasarken neredesiniz ?????????

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