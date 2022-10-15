Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamanın dakika dakika ayrıntıları

Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından çok sayıda ekip yardım için bölgeye sevk edildi. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklanırken madende mahsur kalan işçi sayısı da 15 olarak açıklandı. Patlamanın meydana gediği ilk saatten bu yana yaşananları derledik.

SAAT 18.15'DE İLK AÇIKLAMA

Maden ocağında patlama 18.15'de meydana geldi. Patlama anında 110 işçinin madende olduğu açıklanırken 49 kişinin riskli bölgede olduğu açıklandı. Konuya ilişkin ilk açıklamasını 19.30 sularında yapan Bartın Valiliği, ''Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır'' açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA'DAN İLK PAYLAŞIM

Patlamanın ardından can kaybına ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, 21.45'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı.