Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken Dilan Polat sinir krizi geçirdi.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Dilan Polat, eşi Engin ile kayınpederi Sezgin Polat ve müşteki Banu Parlak hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

POLAT ÇİFTİ BİRBİRLERİNİ GÖRÜNCE AĞLADI

Polat çiftinin kızı ile Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma salonuna getirilen Dilan ve Engin Polat birbirlerini görünce ağladı, yan yana geldiklerinde ise el ele tutuştular. Dilan Polat duruşma sırasında kızına bakarak da ağladı.

"KURŞUNLANMA OLAYINI SOSYAL MEDYADAN DUYDUM"

Dilan Polat savunmasında, Banu Parlak'ın 6 yıldır arkadaşı olduğunu, kurşunlanma olayını sosyal medyadaki haberlerden duyduğunu söyledi. Parlak'ın kendilerini sorumlu tuttuğu paylaşımları gördüğünü dile getiren Polat, o ana kadar aralarında bir problem olmadığını belirtti. Dilan Polat, dosyadaki kişilerle bir bağlantısının olmadığını, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün eşini ve kendisini de daha önce tehdit ettiğini anlattı.

"BANA HERKES SALDIRI HALİNDEYDİ"

Banu Parlak ile bir husumeti olmadığını ifade eden Polat, "Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi, anlamıyorum. O dönemde bana sosyal medya üzerinden iftiralar atılmaktaydı. Bana herkes bir saldırı halindeydi, kafam çok karışıktı. Beraatımı istiyorum, iddianamede bahsedilen videonun direk bir muhatabı yoktu. Genel olarak paylaşmıştım." şeklinde konuştu,

"BİZİM İŞ YERİMİZİ KURŞUNLAYANLAR DA BUNLARDIR"

Tutuklu sanık Engin Polat ise Banu Parlak'ı tanımadığını, sadece eşinin arkadaşı olarak bildiğini, kurşunlama olayında kendisinin bir dahili olmadığını kaydetti. Gürcistan ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve Gürcistan'a 4,5 yıl önce gezmek için gittiklerini belirten sanık Engin Polat, "Ben Daltonlar'dan kimseyi tanımıyorum. Ben bu çetenin liderinin Can Dalton olduğunu gazeteden öğrendim. Bu kişi bizi daha önce tehdit etmişti. Banu Parlak'ın iş yerini kurşunladılar, sonra benim dükkanım 3 kez kurşunlandı. Bizim iş yerimizi kurşunlayanlar da bunlardır. Yalana ve iftiraya uğradık. Ticari ve şahsi kişiliğimiz zarar gördü. 6 aydır da boş yere tutukluyuz. Bu olaydan dolayı iftiralara uğradık, en büyük mağdur biziz, beraatimi talep ediyorum. Ben ve ailemde en ufacık bir delil bulunursa her türlü cezaya razıyım." ifadelerini kullandı.

Engin Polat'ın babası tutuklu sanık Sezgin Polat da olayla bir ilgisinin olmadığını, kendilerine iftira atıldığını savundu.

"KURŞUNLAMA İŞİNİ SADECE PARA İÇİN YAPTIK"

Tutuklu sanık Nizamettin Bilgili savunmasında, duruşmadaki sanıkları ilk defa gördüğünü belirterek, "Olay günü evde alkol alıyordum. Yunus Emre Yıldız bana 'İş yeri kurşunlanacak yapar mısın?' dedi. Alkolün de etkisiyle kabul ettim ve merkeze giderek 4 el ateş ettim." dedi.

Tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız ise Polat ismini sadece televizyondan bildiğini ifade ederek, "Banu Parlak'ı da tanımam. Küçük yaşta babamı kaybettim. Evin yükü benim üstümdeydi. Bize hiçbir canlıya zarar gelmeyeceği söylendi. Sadece camların aşağı indirileceği söylendi. Bizim de paraya ihtiyacımız vardı. Bu işi sadece para için yaptık. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık." diye konuştu.

"SUÇUN MALA ZARAR VERME OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Müşteki Banu Parlak da dükkanının kurşunlandığı akşam Dilan Polat'ın kendisini aradığını belirterek, "Dilan bana, 'Sıla'yı içeri aldılar. Engin'i ve beni de alacaklar bak yapma.' dedi. O gece benim dükkanım kurşunlandı. Kısa video çekip dükkana gittiğimi söyledim, tekrar kurşunlandı. Ben bu suçun mala zarar verme olduğunu düşünmüyorum." beyanında bulundu. Parlak, Engin Polat'ın kendisinin tanıdığını, birlikte görüntüleri olduğunu dile getirerek, kurşunlama olayından sonra iş yerinin kapandığını söyledi.

KARARI DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Banu Parlak'ın ifadesine karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan Dilan Polat, "Ben şaşkınlık içerisinde izledim. Tamamen beni hedef gösterip karalama amaçlı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. 130 şube işleten göz önünde bir insanım." diye konuştu. Savunmaların ve taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi. Tutukluluk haline devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçirdi.

DALTONLAR ÇETESİ DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Dosyadaki "Daltonlar Çetesi" adlı suç örgütünün elebaşısı firari sanık Barış Boyun'un İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılandığını anımsatan mahkeme, aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunun bu iki dosyanın birleştirilmesine hükmetti.

Mahkeme, dosyaların birleştirilmesi konusunda diğer mahkemenin olumsuz görüş bildirmesi üzerine çıkan uyuşmazlığın giderilerek görevli mahkemenin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Duruşma sonrasında Banu Parlak ve avukatı açıklama yaptı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtiliyor. İddianamede, bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade ediliyor.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 2'şer yıl 4'er aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için de "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8'er yıl 4'er aydan 23'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 ay ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.