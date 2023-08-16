Bandırma'da Hamile Kadını 97 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı, 3aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19), 97 bıçak darbesiyle öldüren Kadir Meşe'nin (30) yargılandığı davada, sanık ve avukatlarının, Alpyörük ve annesine yönelik suçlamaları üzerine gerginlik yaşandı. Duruşma, sanığın akıl ve ruh sağlığı ile ilgili raporun beklenmesi için ertelendi.

Bandırma'nın Hacıyusuf Mahallesi'nde 15 Şubat günü hurdacılık yapan Kadir Meşe, dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla, 97 yerinden bıçakladı. Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Meşe, bir önceki duruşmada verdiği ifadesinde, Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük'ü para karşılığı fuhuşa teşvik etmekle suçlayıp, "Hazal uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca, karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, 'Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm' düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEĞİN BABASI SANIK

Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe'nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.

'RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL'

İfadesinde pişmanlık duyduğunu söyleyen Meşe, "Hakim bey Hazal'ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" derken, avukatı da savunmasında, "Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'GECELERİ LAMBA KAPALI YATAMIYORDU'

Davaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe, Hazal Alpyörük'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hazal Alpyörük'ün ablası Cansel Demirkol ile eniştesi Lemi Demirkol tanık olarak dinlendi. Cansel Demirkol ifadesinde, "Kardeşim 20 gün benim yanımda kalmıştı. Eşinden çok şiddet gördüğü için geceleri lamba kapalı yatamıyordu" dedi.

FUHŞA TEŞVİKLE SUÇLADI

Sanık avukatı ise mahkeme heyetine cep telefonunda olan bir videoyu göstererek, Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük'ü kızını fuhşa teşvik etmekle suçlayıp, "Kızı sosyal medya hesabından video çekerek satmaya çalışmışsın" diye konuştu. Sanık Kadir Meşe de Hazal Alpyörük'ü alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçladı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Mahkeme hakimi, gerginlik üzerine tarafları duruşma salonundan çıkarırken, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek akıl ve ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi.