Balkona çıkıp kendini boşluğa bırakan kadın ağır yaralandı

Aydın Efeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girdiği öğrenilen genç bir kadın, apartmanın 4. katındaki evin balkonuna çıktı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Kadının durumunu beğenmeyen çevre sakinleri bir yandan 112 Acil Çağrı Merkez'inden yardım isterken diğer yandan da genç kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada hiç kimseye aldırış etmeyen genç kadın, balkon demirlerini aşarak kendisini boşluğa bıraktı.

O ANLAR KAMERADA

Genç kadının apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansıdı.

DURUMU AĞIR

Genç kadının beton zemine çakıldığını görenler sinir krizi geçirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.