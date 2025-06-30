Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
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Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
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Özellikle İzmir Seferihisar'daki orman yangını saatlerdir devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, şiddetli rüzgarların ekiplerin işini zorlaştırdığını belirterek, "Dört yangını daha kontrol altına aldık, yedi yangın devam ediyor." dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları yeniden çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi günlerdir sürerken, söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı.

DEVAM EDEN 7 ORMAN YANGINI VAR

Bakan Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şiddetli rüzgar maalesef bizi zorluyor. 4 yangın kontrol altına alındı, devam eden 7 orman yangını var.5 köy ise tahliye edildi."

Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

YANGINDA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkili olmayı sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yerleşim alanlarında da sıçrayan yangın, dün onlarca yazlık evi küle çevirdi. Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi'nde bulunan evlere alevler yaklaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içerisinde evlerini terk etti.

"ÇOK ALIŞMIŞTIK BURALARA"

Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati Karaçalı, "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu. Araçlarına binen vatandaşlar mahalle çıkışında adeta konvoy oluşturdu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri geçişleri güvenli bir şekilde sağladı. Öte yandan jandarma ekipleri evlerde kalan hayvanları da kurtardı.

Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine sonrası yaptığı açıklamada, yangınların neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10'u tutulandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Makina Akhisar, Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı."

Öte yandan Yurdun farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, Manisa ve Antalya'da da yangınlara müdahaleler sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son duruma ilişkin bilgiler geldi.

Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

İKİ KENT İÇİN FLAŞ KARAR

Yerlikaya orman yangınlarının vurduğu 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

İzmiri son pilana alırlar eh mallüm

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Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

ormanı yakanıda ormanın içine koyun

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıHakan Celik:

artık her yaz büyük orman yangını çıktığına şahitiz.Neden yeterli miktarda müdahale araçlarımız yok olacak ki yangınlar uzun süreli ve maliyetli bir hal almaya başladı

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıErcan Kilic:

İzmir büyükşehir belediyesi işçi çıkarma açıklamasından kısa süre orman yangınları çıkması çok manidar

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Haber YorumlarıEGE KIMYA İZMİR:

KARDELEN DEĞİL CAHİL YAZ PİLAN DEĞİL PLAN. SONRA YORUM YAP

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