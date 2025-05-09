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Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Caninin paylaşımları kan dondurdu

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Şişli'de 37 yaşındaki Bahar Aksu'nun sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Olayın şüphelileri, 2 Mayıs'ta 3 kişi olarak İstanbul'a geldikleri, Şişli'de bir otele yerleştikleri ve olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi. Ardından Çanakkale'ye geri dönüp, olayın meydana geldiği gün tekrar bu kez 4 kişi olarak gelip olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞİŞLİ'de 5 Mayıs Pazartesi günü sokak ortasında vahşice öldürülen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin 2 Mayıs'ta 3 kişi olarak İstanbul'a geldikleri Şişli'de bir otele yerleştikleri, keşif yaptıkları, ardından Çanakkale'ye geri dönüp, olayın meydana geldiği gün tekrar bu kez 4 kişi olarak gelip olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin otele giriş çıkış anlarının güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Diğer yandan eski eşini öldüren Rüstem Elibol'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımların birinde "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım" cümlelerini kullandığı da tespit edildi.

Şişli, Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren eski koca Rüstem Elibol İle ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından dün tutuklandı.

OTEL GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

İstanbul'da işlenen vahşi cinayetle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin 2 Mayıs Cuma günü 17 LT 343 plakalı bir otomobille Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun evi ve çalıştığı yerde keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin Şişli'de bir otele yerleşerek geceyi orada geçirdikleri belirlenirken, şüphelilerin otele giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamera görüntülerine de ulaşıldı.

ÇANAKKALE'YE DÖNÜP YANLARINA 1 KİŞİYİ DAHA ALIP GERİ GELMİŞLER

Polis soruşturmasında şüphelilerin daha sonra Çanakkale'ye geri döndükleri 4 Mayıs Pazar günü bu kez yanlarına Samet S.'yi de alarak 4 kişi olarak tekrar İstanbul'a geldikleri belirlendi. Şüphelilerin yine Bahar Aksu'nun evi ve iş yeri arasında gidip gelerek hazırlık yaptıkları, geceyi otomobilde bekleyerek geçirdikten sonra kaçırma ve cinayet olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan eski eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Rüstem Elibol'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Şüphelinin bir paylaşımında "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana" , bir diğerinde ise "İntikam en sevdiğim duygu intikam aksar unutulmaz" yazdığı tespit edildi. Rüstem Elibol'un bir paylaşımında ise "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklinde ifadeler kullandığı da belirlendi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Caninin paylaşımları kan dondurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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