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Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde dün akşam 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan 12 yaşındaki Meryem Samou ile 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Samou'ya taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; küçük kardeşi ise yaralandı.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

"CİĞERİM YANIYOR"

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou'nun cenazesi annesi Gülizar Samou'ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti. Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali'yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

"ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ"

Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz. Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş' dedi.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zekeriya A., emniyetteki sorgunun ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan Zekeriya A., çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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