Babanın en ağır yükü: Kızı ve 5 torununun cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda çıkan yangında hayatını kaybeden 7 aylık hamile anne ile 5 çocuğunun cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin alındığı sırada yangında kızını ve 5 torununu yitiren baba, gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda 20 Mart Cuma günü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle müdahale yetersiz kaldı.

FACİA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu aileden 4 kişi, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise alevlerin hemen bitişikte bulunan diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın sabahın ilk saatlerinde tamamen söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından prefabrik yapıda aynı aileden 5'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangında 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Leyle Elali (26) ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ve Mahmut Ahmed (4) hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53), Ahmet Ahmed (2) ile işletme sahibi Rahman Genç ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"YARIN BAYRAM, ERKEN YATIN" DEDİ, HİÇBİRİ UYANAMADI

Dumandan etkilenen baba ile oğlunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, babanın yangından önce çocuklarına, "Yarın bayram, erken yatın" dediği, kendisinin de erken saatlerde uyuduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZI VE 5 TORUNUNUN CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI

Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen 5 çocuk ile 7 aylık hamile annenin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Leyla Elali'nin babası İsmail Ali, yakınları ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Naime Aksu tarafından teslim alındı. Büyük üzüntünün yaşandığı morg önünde baba İsmail Ali'nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yangın faciasında yaşamını yitiren anne ve 5 çocuğun cenazelerinin defnedilmek üzere memleketleri Suriye'nin Münbiç kentine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
