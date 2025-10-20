Haberler

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı. Aktaş'ın 704 yıla kadar hapsi istenirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 415 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 704 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN İSTENEN CEZA DA BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'in de 12 yıla kadar hapsi istendi.

ŞÜPHELİLER NE İLE SUÇLANIYOR?

İddianame "Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Rüşvet Alma", "Rüşvet Vermek", "Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme", "Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Haksız Mal Edinme" ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" suçlarından düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI

31 Mayıs'tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş, Ocak 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 'suç örgütü lideri' olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tutuklanmıştı. Ancak 'suç örgütü' lideri olduğu söylenen Aktaş, Haziran 2025'te 'etkin pişmanlık'tan yararlanmış ve serbest bırakılmıştı. Aktaş'ın ifadeleri, daha sonra CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen çok sayıda operasyonun dayanağı olmuştu.

Bu süreçte, 18 Nisan'da tutuklanan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri ile CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil olmak üzere 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; aralarında 5 belediye başkanının da bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Ayrıca Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyum atanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
