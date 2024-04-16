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Ayaklarını içi buz ve tuz dolu kovanın içinde tutan fenomen MC Thammy, yürüyemez hale geldi

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Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı fenomen MC Thammy, bir meydan okuması için ayaklarını buz ve tuz dolu kovada bekletince talihsiz bir kaza yaşadı.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR ACI HİSSETMEMİŞTİM"

Ayaklarını 15 dakikada kovada bekleten fenomenin ayakları morarmaya başladı. MC Thammy, gerçek adıyla Thammy Caroline, bu tehlikeli meydan okuma sonucunda ayaklarında birinci ve ikinci derece yanıklar meydana geldi ve yürüyemez hale geldi. Evin içinde bir plastik bahçe sandalyesinde oda oda dolaşan fenomen "Ayaklarımızı 15 dakika boyunca buzun üzerinde kaba tuzla tuttuk. Ayağımı kovadan çıkardığımda hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim. Üç parmağım kovadan çıktığında siyahlaşmıştı" dedi.

Ayaklarını içi buz ve tuz dolu kovanın içinde tutan fenomen MC Thammy, yürüyemez hale geldi

AYAKLARI MOSMOR OLDU

İlk başta bir klinikte tedavi edilen fenomen, ayaklarındaki şiddetli ağrı devam edince onu hastaneye gitti. Durumunun ciddi olduğundan bahsede fenomen "Ayağım çok şişmeye başladı. Oradan ayrılıp hastaneye gittim, doktor tromboz riski olduğunu söyledi, diğeri bir dakika daha kalsaydım parmaklarım nekroz olabilirdi dedi" ifadelerini kullandı.

Kesin bir iyileşme garantisi bulunmayan fenomen, ayaklarına basamadığı için evde annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Ayaklarını 15 dakika boyunca içi buz ve tuz dolu kovanın içinde tutan İnternet Fenomeni MC Thammy, yürüyemez hale geldi

Ayaklarını içi buz ve tuz dolu kovanın içinde tutan fenomen MC Thammy, yürüyemez hale geldi

Ayaklarını içi buz ve tuz dolu kovanın içinde tutan fenomen MC Thammy, yürüyemez hale geldi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Gunes Erdm:

bence aynı şeyi kafasına da yapsın beynine iyi gelir

15
1
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Sempatik:

mal

13
0
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İsmimi ne yapacaksın:

İnsana en büyük kötülüğü başkaları değil bizzat kendisi yapıyor, bu söz ne kadar da doğru.

8
1
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