Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Burdur'da bir evin ayakkabılığında fark edilen yılan, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Burdur'da merkez ilçeye bağlı Değirmenler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, ayakkabılıkta anormal bir hareket fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine adrese Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
AYAKKABILIKTAN YILAN ÇIKTI
Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ayakkabılığın içinde yılan tespit etti.
DOĞAYA SALINDI
Özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa