Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu

Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
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Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
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Burdur'da bir evin ayakkabılığında fark edilen yılan, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Burdur'da merkez ilçeye bağlı Değirmenler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, ayakkabılıkta anormal bir hareket fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine adrese Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu

AYAKKABILIKTAN YILAN ÇIKTI

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ayakkabılığın içinde yılan tespit etti.

Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu

DOĞAYA SALINDI

Özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğaya salındı.

Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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