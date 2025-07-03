Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu

Burdur'da merkez ilçeye bağlı Değirmenler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, ayakkabılıkta anormal bir hareket fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine adrese Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

AYAKKABILIKTAN YILAN ÇIKTI

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ayakkabılığın içinde yılan tespit etti.

DOĞAYA SALINDI

Özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğaya salındı.