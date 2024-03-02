Üye Girişi
Haberler

Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ankara'da bir avukat, müvekkilinin eski eşinden 9 yıl boyunca nafaka parası aldı. 2 çocuğu için eski eşi tarafından ödenen nafakayı yıllar sonra fark eden kadın ise, avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, avukat hakkında indirim yaparak 9 ay 10 gün hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verip, hükmün açıklanması geri bıraktı. Avukatın ise, müvekkili olan kadına, "Biz o dosyayı kaldırmışız, unutmuşuz ve o parayı yemişiz." dediği ortaya çıktı.

Ankara'da, müvekkili emekli hemşire Ayşe Ç.'nin 2 çocuğu için eski eşinin ödediği 400 lira nafakayı 9 yıl boyunca aldığı suçlamasıyla avukat Hasan C.'ye, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Avukata, pişman olması ve sabıkası bulunmaması indirim nedeni sayılarak 9 ay 10 gün hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Emekli hemşire Ayşe Ç., eşinden boşanırken, mahkemenin 2 çocuğu için toplam 400 lira olarak belirlediği nafaka bedelini 9 yıl boyunca kendisine teslim etmeyen avukatı Hasan C. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat Hasan C.'ye, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan önce 1 yıl 15 gün hapis ve 500 gün adli para cezası verildi. Mahkeme, sanığın söz konusu parayı soruşturma aşamasında ödemesi, pişmanlık göstermesi ve sabıkasız olmasını da göz önünde bulundurarak cezayı 9 ay 10 gün hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına düşürüp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz

"BİZ O PARAYI YEMİŞİZ"

Ayşe Ç., mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Ayşe Ç., eşinden boşandıktan 2 ay sonra, avukatı Hasan C.'nin "nafakanız yatmıyor" dediğini ileri sürerek, "Biz nafaka yatmıyor diye yaklaşık 9 yıl boyunca bu durumu sorgulamadık. Fakat nafaka yatmaya devam etmiş. Kızım evlendikten sonra babası oğlumu arıyor. 'Kardeşin evlendi; ama hala nafaka yatıyor' diyor. Bunun üzerine avukatımızı aradım ve yanına gittim. Bana cevap olarak 'Biz o dosyayı kaldırmışız, unutmuşuz ve o parayı yemişiz' dedi. 'Bu durumda ne yapalım?' dediğimde ise 'anlaşırız' dedi. Bize cüzi bir rakam teklif etti. Ben de kabul etmedim. Benim önerdiğim rakamı da o kabul etmedi. Daha sonra içinde bulunduğumuz yasal süreci başlattık." dedi.

Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz

"SADECE 2 AY ELDEN NAFAKA ALDIM"

Mahkemenin verdiği kararın adil olmadığını belirten Ayşe Ç., "Onca yıl benim kaybım ne olacak, onu bilmiyorum. Ben iki çocuğumu o kadar güçlük çekerek yetiştirdim. O para benim olsaydı 4-5 defa kredi çekmezdim. Sadece 2 ay elden nafaka aldım. Onun dışında nafaka almadık. Adil olmayan bir süreç diye düşünüyorum. 2 çocuğun hakkı bu olmamalı. Benim de hakkım bu olmamalı. Sonuçta o parayı ödeyen, çocuklarımı yetiştiren bendim. Avukatın çocukları yedi benim çocuklarımın hakkını. Bana göre, inancıma göre haramdır. Adalet yerini bulsun. Hakkımız neyse onu alalım. O avukat arkadaş da gereken cezası neyse onu çeksin." dedi.

Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz

"KARARA İTİRAZ ETTİK"

Ayşe Ç.'nin yeni avukatı Hüseyin Kırhan ise "Böyle bir olayla hiç karşılaşmadım, çok şaşırdık. Tüm avukatların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre bir banka hesabı bulunur. İcra dairesinden gelen ödemelerin yüzde 99'u sistemde bulunan o İBAN hesabına yapılır. Avukat Hasan C., yatan nafaka parasını yıllardır bu sistemden çekmiş. Bu nedenle Ayşe Hanım'ın durumdan haberi olmuyor maalesef. Eski eşiyle husumeti de söz konusu olduğu için boşandıktan sonra çocukları vasıtasıyla da olsa görüşmemişler. Olay yıllar sonra eski eşinin artık nafaka vermek istememesi üzerine ortaya çıkıyor. Hem baro nezdinde hem de savcılık nezdinde şikayette bulunduk. Bir de tazminat davası açtık. İndirimler neticesinde son karar 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' şeklinde açıklandı. Avukat da olsanız vekil de olsanız bir insanın 8-10 yıl boyunca nafakasını ondan izinsiz harcayıp neticesinde hiçbir ceza ile karşılaşmaması gibi bir durum söz konusu oldu." dedi.

Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz

ZARAR 800-900 BİN TL

Avukat Kırhan, müvekkilinin toplamda 800-900 bin TL gibi bir zararının olduğunu belirterek, karara itiraz ettiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nafaka Davası Ankara Hukuk Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek?
500

Yorumlar (1)

muhammet demirkapı:

Avukata işi düşüp de halledebilen var mı acaba? Çoğu dilekçe yazıp kağıt parası alıyor. İki insanın anlaşmazlığından para kazanan başka meslek yoktur herhalde

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title