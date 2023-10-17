Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor! Aile kayıp başvurusunda bulundu

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, gece saatlerinde Isparta'daki bir eğlence merkezi önünde çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 2 erkek tarafından dakikalarca darbedilen Koç, baygınlık geçirdi. Koç'tan 24 saattir haber alamayan ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu.

HAREKETSİZ HALDE GÖRÜNTÜLENDİ

Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Koç, bir süre sonra olay yerinden götürüldü. Olay, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Darbedilen Koç'un son olarak refüjde yüz üstü yatarak, hareketsiz halde durduğu anlar kameraya yansıdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Koç ve ailesinin avukatı olduğunu belirten Şahin Polat, fenomenden 24 saattir haber alamadıklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Polat, "Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk" dedi.

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