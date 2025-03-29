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Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

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Avcılar'da çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu bankadan çeken kişiyi takip eden 2 şüpheli, para dolu çantayı gasbetti. Yakalanan 3 şüpheliden birinin, aynı şirkette sekreter olarak çalıştığı belirlendi. Çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı, sekreterin evinde bulundu. 3 şüpheli tutuklanırken olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çalıştığı danışmanlık firmasına ait 200 bin euroyu bankadan çeken Azerbaycan uyruklu F.S.(27), caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden 2 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılıp, darbedildi. F.S.'nin elindeki para dolu çantayı gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

OLAYDAN 16 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayı görenlerin ihbarı sonrasında mağdur F.S., polise ifade verdi. F.S.'nin ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 6 kez taksi değiştirdikten sonra Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak üzerindeki bir adrese girdikleri tespit edildi. Polisin olaydan 16 saat sonra adrese düzenlediği operasyonda, olaya karışan 2 şüpheli ile birlikte mağdurla aynı şirkette sekreter olarak çalışan Gülşen S. isimli kadın yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi.

Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan incelemede F.S.'yi gasbeden şüphelilerin Gülşen S.'nin, eşi ve kuzeni olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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