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Ataşehir sapığı tutuklandı! Alt geçitte kadınlara kabusu yaşattı

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Ataşehir'de 14 adet cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen şüpheli, Pendik'te yakalandı. Genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçidi kullanan kadınları hedef aldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde bulunan Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde, çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, alt geçit ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri ve izleme çalışmaları başlattı.

GENELLİKLE İŞE GİDİŞ VE GELİŞ SAATLERİNDE SUÇ İŞLEDİ

2020 ile 2025 yıları arasında gerçekleşen 14 adet cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunu işleyen şahsın, genellikle sabah ve akşam işe gidiş ve geliş saatlerinde suçları işlediği tespit edildi. Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş istikametinde bulunan alt geçidi kullanan kadın şahısları hedef alan şüpheli şahsın, cinsel saldırı suçunu işlediği sırada kadın şahısları darp etmeye çalıştığı, darp sırasında kadın şahısların tırnak aralarına giren şüpheli şahsın deri örnekleri, ilgili görevlilerce DNA incelemesine alındı.

KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Alınan geniş güvenlik tedbirleri kapsamında, olay yeri ve çevresinde suç işlenmediği belirlendi, şüpheli şahsın kamufle olmak amacıyla bere ve palto kıyafetleri kullanarak kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Ataşehir sapığı tutuklandı! Çok sayıda taciz ve tecavüz olayının faili

'CİNSEL SALDIRI'DAN 14 SUÇ KAYDI VAR

18 Şubat 2025 tarihinde saat 11.20 sıralarında eşkale uygun bir şahsın, güvenlik tedbirleri alındığı noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki bir araca bindiği görüldü. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.İ.Y. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada "Cinsel Saldırı" suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 14 adet kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli şahsın aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesinde bulunan bir otobüs durağında bekleyen kadın şahsa yönelik hayasızca hareketlerde bulunduğu, kadın şahsın olay yerinde bağırmasından dolayı güvenlik tedbiri alınan noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki aracına bindiği tespit edildi. Tespiti yapılan şüpheli şahsın geçmiş tarihlerde işlediği suçlar ile eşkalinin bire bir uyum sağladığı, mağdur şahıslara yapılan görüşmede 14 adet cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunu işleyen şüphelinin M.İ.Y. olduğu anlaşıldı.

PENDİK'TE YAKALANDI

Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan ikamet adresine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise gizlenmek amacıyla kullandığı kıyafetler muhafaza altına alındı. Önceden kadın şahısların tırnakları arasından alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldığında ise birebir uyum sağladığı tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan M.İ.Y., "Cinsel Taciz" ve "Cinsel Saldırı" suçlarından 19 Şubat 2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir sapığı tutuklandı! Alt geçitte kadınlara kabusu yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

o sapığa cezaevinde gereken muameleyi yaparlar

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