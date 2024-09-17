Mahalleli bıktı usandı! Bağımlılar tarihi camiyi mesken tuttu

Antalya'da 1570 yılında inşa edilen Muratpaşa Camii'nde son 2 ay içerisinde çekilen görüntüler bölgedeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Madde ve alkol bağımlılarının içler acısı görüntüsü cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

BİNLERCE TURİSTİN UĞRAK YERİ

Antalya'da yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip Muratpaşa Camii, madde bağımlıları ve alkol kullananlar mekanı oldu. Son iki ay içerisinde çekildiği belirtilen görüntülerde madde bağımlı şahısların içler acısı o anları yer alıyor. Antalya'da 1570 yılında inşa edilen ve Osmanlı dönemine ait en eski yapılardan birisi olan Muratpaşa Camii son zamanlarda uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekanı oldu. Gün içinde cami cemaatinin yanı sıra binlerce vatandaş ve turistin uğrak yeri olan caminin bahçesi, lavabo bölümü ve depo bölümüne inen merdivenler uyuşturucu madde kullanan şahıslar tarafından kullanılıyor. Bölge esnafı ve camii cemaati oluşan görüntülerden rahatsızlık duyuyor.

CAMİ ONLARCA BAĞIMLININ MESKEN YERİ OLUYOR

Cami içerisinde çeşitli noktalarda son 2 ay içerisinde farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde madde kullanan şahıslar ve madde kullanımı nedeniyle krize girdiği anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gün içerisinde onlarca madde ve alkol bağımlısının camiye geldiğini belirten vatandaşlar, ihbarda bulunduklarını ancak sadece o anda şahsın uzaklaştırıldığını, sonrasında ise şahısların yine geldiğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlarda bir şahsın kolunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan şırıngayla görüntülerinin yanı sıra başka bir şahsın madde etkisi altında kendinden geçmiş halleri görüntülere yansıdı. Mahalleliler, kısa süre öncede 5 kişinin güvenlikler kavga ettiğini, güvenliği içeri kaçtığını ancak bıçaklandığını söyledi.