Antalya'da Toptancı Halinde Oksijen Tüpü Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı düşünülüyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlamanın ise oksijen tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Demre Toptancı halinde saat 15.15 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ölen ve yaralananların kimliği ise henüz belirlenemedi.

Patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

