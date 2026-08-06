Antalya'da Temmuz Ayı Asayiş Raporu: 12 Bin 228 Olay, Yüzde 99,9 Aydınlatma

Antalya Valisi Hulusi Şahin, temmuz ayında kent genelinde 12 bin 228 asayiş olayının meydana geldiğini, olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını açıkladı. Şahin, aranan 5 bin 466 kişinin yakalandığını, bunlardan 958'inin tutuklandığını, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bin 9 operasyonda ise 123 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda düzenlenen Temmuz Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda, 1-31 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında Antalya genelinde 12 bin 228 olay meydana geldiğini belirten Şahin, olaylarda yüzde 99,9 aydınlatma başarısı sağlandığını bildirdi. Olayların 4 bin 340'ının kişilere, bin 441'inin malvarlığına, 130'unun millete ve devlete, bin 574'ünün topluma karşı işlendiğini, 4 bin 743'ünün ise takibi gereken suçlardan oluştuğunu aktardı. Kent genelinde aranan 5 bin 466 kişinin yakalandığını açıklayan Şahin, bu kişilerden 958'inin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş çalışmalarında 67 tabanca, 48 kurusıkı tabanca, 85 av tüfeği, 2 bin 276 fişek, 52 av tüfeği fişeği ve 59 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 19 çalıntı otomobil, 40 çalıntı motosiklet ve 7 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilirken, 102 bin 750 TL değerinde döviz, 144 bin 200 TL nakit para ve 6 milyon 540 bin 23 TL değerinde ziynet eşyasına el konuldu. İl genelinde bin 887'si şok uygulama olmak üzere 2 bin 417 uygulama gerçekleştirilirken, 1 milyon 102 bin 962 kişi ile 1 milyon 258 bin 975 araç sorgulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlara 168 operasyon

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 73 kaçakçılık, 80 mali suç, 8 organize suç, 4 ulusal güvenliğe yönelik suç ve 3 suç gelirleri olmak üzere toplam 168 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 236 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 221 kişi serbest bırakıldı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 4 kişi ise tutuklandı.

Organize suçlarla mücadele kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise serbest bırakıldı. 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet kapsamında silah ticareti suçundan işlem yapılan 1 şüpheli ile nitelikli yağma suçundan işlem yapılan 1 şüpheli tutuklandı. Aranan kişilere yönelik çalışmalarda da 10 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik aramalarda 1 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 257 fişek, 16 bin 95 paket kaçak sigara, 131 bin kaçak makaron, 11 bin 400 dolu makaron, bin 765 kaçak elektronik sigara, 337 kilogram kaçak tütün, 32 kilogram nargile tütünü, bin 53 ısıtılmış tütün, 616 puro, 265 sigara filtresi ve 131 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 46 bin 289 litre ile 4 bin 887 şişe kaçak alkol, 227 kaçak tarihi eser, 5 bin 653 kaçak eşya, 102 kaçak emtia, 61 kaçak cep telefonu, 86 sahte para ile 701 bin 558 TL değerinde suçtan kaynaklanan malvarlığı ele geçirildi.

10 göçmen kaçakçılığı operasyonu

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 operasyonda 11 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin tamamı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yakalanan 6 düzensiz göçmen gerekli işlemlerinin ardından Döşemealtı GÖKSEM'e teslim edildi. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda ise 3 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 13 mağdur kurtarıldı. İşlem yapılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Mobil Göç Noktalarında 4 bin 805, merkez ve dış ilçelerdeki birimler tarafından ise 8 bin 352 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de yasal kalış durumuna ilişkin sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulamalar sonucunda Suriye uyruklu 43 kişiye ikamet kayıtlarının bulunduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılırken, kayıtsız 30 Suriye uyruklu kişi geçici barınma merkezlerine sevk edildi. Emniyet tarafından GÖKSEM'e teslim edilen Suriye uyruklu 36 kişi gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edilirken, farklı uyruklardan 48 kişi sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'den geri gönderme merkezine teslim edildi.

Antalya'da 156 bin 420 düzenli göçmen

Antalya genelinde oturma ve çalışma izniyle ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısının 148 bin 923 olduğu açıklandı. Bunların 29 bin 481'ini Rusya Federasyonu, 20 bin 531'ini Kazakistan, 15 bin 610'unu Ukrayna, 83 bin 301'ini ise diğer ülke vatandaşları oluşturdu. Kentte ayrıca 633 uluslararası koruma ve 6 bin 864 geçici koruma kapsamında olmak üzere toplam 156 bin 420 düzenli göçmenin bulunduğu bildirildi.

Uyuşturucuya bin 9 operasyon, 123 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında temmuz ayında bin 9 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda bin 203 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 123 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 107 kilo 789 gram sentetik ecza hammaddesi, 51 kilo esrar, 46 kilo 462 gram metamfetamin, 12 kilo eroin, 11 kilo 47 gram kubar esrar, 500 gram skunk, 316 gram sentetik cannabinoid/bonzai ve 229 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 464 bin 912 sentetik ecza, bin 370 adet 152 bin 37 kullanımlık bonzai (A4), 281 Captagon, 276 ecstasy ile 317 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. NARVAS Projesi kapsamında yapılan 314 ihbar üzerine bin 108 uygulama gerçekleştirildi.

Siber suç operasyonlarında 23 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 12 operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü serbest bırakılırken, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 23 kişi ise tutuklandı.

Temmuz ayında trafik kazalarında 17 kişi hayatını kaybetti

Trafik denetimleri kapsamında Antalya genelinde 479 bin 884 sürücü denetlendi. Denetimlerde 92 bin 427 idari para cezası uygulanırken, 2 bin 746 araç trafikten men edildi. Ayrıca 4 e-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde temmuz ayında 2 bin 556 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 71 kişi yaralandı. Korsan taşımacılık kapsamında 46, engelli araçları için ayrılan park yerlerine yönelik denetimlerde ise bin 590 araca cezai işlem uygulandı. Antalya'daki tescilli motorlu araç sayısının 1 milyon 726 bin 290 olduğu, bunların yüzde 32'sini oluşturan 555 bin 100 aracın motosiklet olduğu açıklandı.

Sahil Güvenlik 56 kişiyi sağ kurtardı

Sahil Güvenlik unsurları temmuz ayında 2 bin 899 saat seyir gerçekleştirirken, görevler sırasında 993 deniz aracı kontrol edildi ve 202 yasal işlem uygulandı. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 9 bin 238 kişinin sorgulaması yapılırken, arama kaydı bulunan 2 kişi ilgili birimlere sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen 6 arama kurtarma olayında 56 kişi sağ olarak kurtarıldı. Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarda ise Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında toplam 740 bin 183 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı