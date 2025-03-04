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Önünü kesenlere "Yok" diyen genç Paramedik, darbedilerek öldürüldü

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Antalya'da Ramazan ayının ilk günü sahur yaptıktan sonra eve giden Paramedik Hamit Aras'ın önünü kesen 17 ile 20 yaş aralığındaki 4 genç, sigara istedi. Sigarası olmadığını ve kullanmadığını söyleyen Aras, 4 şüphelinin saldırısına uğradı. Önce darbedilen ardından gasbedilen genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

Genç Paramedik önünü kesenlere 'Yok' dedi, darbedilerek öldürüldü

"SİGARAM YOK" DEDİ, ACIMASIZCA DARBEDİLDİ

Evine yaklaştığı sırada Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti. Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu. 4 genç ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçunu kabul ederek Hamit Aras'a vurduğunu söyleyen Muhammet Emir K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde Hamit Aras'ı darp ederek çantasını alarak olay yerinden uzaklaştıkları, değerli eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söylediği öğrenildi.

SEVENLERİ VE MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hamit Aras'ın ölüm haberi yakınları ve meslektaşlarını yasa boğarken Hamit Aras'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık işlemlerinin ardından Aras'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras için bugün T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde tören düzenlendi. Törende genç sağlıkçının mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Genç Paramedik önünü kesenlere 'Yok' dedi, darbedilerek öldürüldü

"HEPİMİZ İÇİN ÖRNEK BİR İNSANDI"

Törende konuşan ve Hamit Aras ile 13 yıldır birlikte görev yapan Ahu Sezgin "Meslektaşımız olmasından onur duyduğumuz Hamit aynı zamanda iyiliği, fedakarlığı, insanlığı ile hep aklımızda kalacak. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde her zaman annesinin yanında olacağız" dedi. Aras'ın cenazesi mesai arkadaşları ve meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde toprağa verilmek memleketi Kaş'a uğurlandı.

Genç Paramedik önünü kesenlere 'Yok' dedi, darbedilerek öldürüldü

2 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Hamit Aras'ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve yaklaşık 2 ay öncede Antalya Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasını kaybettiği öğrenildi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini belirten Hamit Aras'ın amcasının oğlu İnan Tavşan, "Gece arkadaşından dönerken 4 kişi tarafından gasp edilmiş. O anda yere düşmüş, kafasından darbe almış. 112 ekipleri kalp masajı ile hayata döndürmüş, ardından en yakın hastaneye götürmüş. Oradan da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama maalesef kurtarılamadı, 3 gün sonra akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Olaya karışanlardan ikisinin tutuklandığını, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldığını öğrendik. Biz bir kere daha yıkıldık, bu suçu işleyenler cezasız kalmamalı. Adalet istiyoruz" dedi.

Önünü kesenlere
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Sekerci:

Kısas da hayat vardır öldürenleri de aynı şekilde öldürüreceksin

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

ve bu öldürenler yaşayacak öyle mi hapiste kral gibi yasayacak bunları asacaksın ki ibret olsun

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Haber Yorumlarıtycoon:

adelet sistemimiz tutuklamaya karşı bir sitem illa biri serbest kalacak

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Haber YorumlarıErtan Demirel:

Sokaklar o.c. dolu

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Haber YorumlarıAlkurt:

Ayni irk..Antalya yi doldurmuslar..Yazik olmus genc Adama, Allah Sabir versin annesine

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Haber YorumlarıBasri Simsek:

Yazık iki si serbest çok iyi adalet sistemi mız değişmeli değişmezse çok büyük sıkıntı Meksika gibi olduk

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Nasıl bir şey bu ya sigara kullanmadığı için insan öldürülüyor böylelerini çıkartmayın

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin...TC Ciftliginde Devlet 30-35 % den Fazla Hissedilmedigi Icin Bu Itler Cesaret Aliyorlar..

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tabi bunu yapanlar önce yakalanacaklar sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılacak daha sonra akıl sağlığı yerinde değil diye raporları olduğu için yada 5 yılın altında bir suçu gerektirdiği için serbest kalacaklar. Olan tabiki de sade vatandaşa yani ölene olacak. Arkadaş lütfen katlamalı ceza bir an önce gelmeli kişi aynı suçu işlerse iki katı sonra yine işlerse toplam yattığının iki katı ceza ile cezalandırılacak. Yoksa bunları daha çok okur ve görürüz.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Neden yayınlanmıyor yorumlarımız belki görecek birileri de uyanacak

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