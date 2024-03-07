Antalya'da Onur Demirci Suç Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 260 konut ve 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancı müşteki şahsın dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayarak mülk sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmalayan, şikayette bulunmak isteyen mağdurları cebir ve tehdit yoluyla müracaat ettirmeyen Onur Demirci Suç Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin operasyonda Antalya'da 12, Batman'da 1 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ocak-Şubat ayı il güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Antalya valilik toplantı sonunda çok sayıda basın mensubu ile bir araya gelen Vali Şahin, değerlendirme toplantılarının her ayın ilk haftasında bir önceki ayı değerlendirmek üzere düzenli yapılacağını belirtti. Antalya'da birinci önceliğin şehrin huzuru olduğuna dikkat çeken Şahin, emniyet güçlerinin bunu tesis etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

"İl genelinde aydınlatma başarısı yüzde 90 ile ülke başarı ortalamasının üzerine çıkıldı"

2024 yılı şubat ayı olay istatistiklerini paylaşan Vali Şahin, "Asayiş suçları incelendiğinde 7 bin 79 olay meydana geldi. İl genelinde aydınlatma başarısı yüzde 90 ile ülke başarı ortalamasının üzerine çıkıldı. Kişilere karşı işlenen suçlar incelendiğinde; 2 bin 935 olay meydana geldi, aydınlatma başarısı yüzde 96 ülke başarı ortalamasının üzerine çıkıldı. Yapılan operasyonlarda bin 803 şüpheli yakalanarak 242 şüpheli tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik 4 bin 069 aranan kişi yakalanarak, hapis cezası ile aranan bin 451 şahıs tutuklandı. İfade ile aranan 2 bin 618 şahıs yakalandı. Yakalama oranlarımız yaklaşık yüzde 50 oranında arttı" dedi.

870'i şok uygulama olmak üzere 2 bin 224 uygulama yapıldı

İl genelinde 870'i şok uygulama olmak üzere 2 bin 224 uygulama yapıldığını belirten Vali Şahin, "Bu uygulamaların neticesinde 2 bin 318 aranan şahıs yakalandı, 401 adet ateşli silah ele geçirildi. 59 bin 369 asıllı ihbar bulunmakta. İhbar durumuna göre polis ekiplerimizin olay yerine intikal süreleri yüzde 45,5'i 0 ile 3 dakika arasında. Yüzde 18,6'sı 3 ile 6 dakika arası, yüzde 35,9'u 6 dakika ve üzerindedir. İhbar durumuna göre jandarma ekiplerimizin olay yerine intikal süreleri yüzde 30'u 10 ile 15 dakika arası, yüzde 30'u 10 ile 20 dakika, yüzde 40'ı 15 dakika ve üzerinde gerçekleşti" sözlerine yer verdi.

16 bin adet boş kapsül ele geçirildi

Şehirde 683 yabancı uyruklu şüphelinin suça karıştığını belirten Vali Şahin, "Büyükten küçüğe doğru yapılan sıralama Suriye ve Rusya Federasyonu ilk sıralamada geliyor. İşlenen suça göre de dolandırıcılık, taksirle yaralama, kasten yaralama olayları ilk sırada bulunuyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görevlilerimizce suç işlemek amacıyla örgüt kuran şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda, ilimizde 12, Batman ilinde 1, Diyarbakır ilinde 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda; 2 adet tabanca, 59 adet fişek, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, 4 bin 862 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılan 255 gram toz madde ile 16 bin adet boş kapsül ele geçirildi" dedi.

3 organize suç örgütü çökertildi

Organize suçlar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"9 operasyon gerçekleştirildi, 43 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 12 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilerek 9 şahıs serbest bırakıldı, 22 şahıs tutuklandı. Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 113 operasyon gerçekleştirildi, 140 şüpheli şahıs yakalandı, 100 şahıs serbest bırakıldı, 36 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şahıs tutuklandı. Mali suçlar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 49 operasyon gerçekleştirildi, 2 şahıs tutuklandı. Ulusal güvenliğe yönelik suçlar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 operasyon gerçekleştirilerek, 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilip, 2 şahıs serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğü olarak 328 operasyon gerçekleştirildi. 493 şüpheli şahıs yakalanarak, 69 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik KAFES operasyonları kapsamında 3 organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli şahsa işlem yapılarak, 20 şahıs tutuklandı."

Onur Demirci Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon

Antalya'da dün sabaha karşı Onur Demirci Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında da bilgi veren Vali Şahin, "Şüphelilerin Konyaaltı ilçesinde 260 konut ve 40 apart daireden oluşan bir rezidansta birden çok yabancı müşteki şahsın dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayarak mülk sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmalayan, şikayette bulunmak isteyen mağdurları cebir ve tehdit yoluyla müracaat ettirmedikleri belirlendi. Müştekilerin dairelerini birlikte hareket ettikleri emlakçı haricindeki emlakçılar aracılığıyla satış ve kiralamalarına engel oldukları örgüt üyeleri dışındaki gerçekleşen daire satış veya kiraya verme olduğu taktirde mülkü alan veya kiralayan şahısları siteye almayacakları yönünde tehdit ederek komisyon talep ettikleri, örgüt üyelerinin bilgisi dışında satılan veya kiralanan dairelerin elektrik ve sularının kestikleri öğrenildi. Kapı kilitlerini rızaların malikleri dışında değiştirip günü birlik veya süreli kiralama yaparak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Onur Demirci Suç Örgütü'ne yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Antalya'da 12 Batman'da 1 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 tabanca 59 fişek, 4 bin 682 adet uyuşturucu madde, 255 gram toz madde ele geçirildi" dedi.

266 şahsa narkotik suçlarından işlem yapıldı

İl genelinde meydana gelen bin 28 narkotik olayda 138,2 kilogram ve 26 bin 527 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini belirten Vali Şahin, "Bin 186 şüpheli şahsa işlem yapılarak 125 şahıs tutuklandı. NARVAS projesi kapsamında yapılan 723 ihbara istinaden 379 uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 106,4 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilerek 266 şahsa narkotik suçlarından işlem yapıldı. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen 7 operasyonda 99 şüpheli şahıs yakalandı, 61 şahıs tutuklandı, 29 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilerek 9 şahıs serbest bırakıldı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 7 operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklanarak 6 şahıs serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 11 operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı" sözlerine yer verdi.

45 örgüt mensubu yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması deşifre edilerek 45 örgüt mensubunun yakalandığını belirten Vali Şahin, "Örgüt mensuplarının örgüt elebaşından gelen talimatlar doğrultusunda yapılanma oluşturmaya çalıştıkları, örgütsel toplantılar yaptıkları, örgüte müzahir şahıslardan finansman topladıkları tespit edildi. Aranması olan veya yakın zamanda davası neticelenerek ceza alacak örgüt mensuplarının illegal yollardan yurt dışına çıkışını organize etmeye çalıştıkları, örgüte yeni eleman kazandırdıkları belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün cezaevi faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 54 şüpheli şahıs tespit edildi, Antalya merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediyor" açıklamasına bulundu.

409 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapıldı

Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 8 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli organizatör şahıstan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını açıklayan Vali Şahin, "6 şahıs alınan ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılmış, yakalanan 55 suça karışan şahsa işlem yapıldı. Mobil göç uygulaması kapsamında; İlimizde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, Mobil Göç Noktalarında 2 bin 21 yabancı uyruklu şahsın, merkez ve dış ilçe birimlerimizce 11 bin 396 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapıldı. Bu sorgulamalar neticesinde toplamda 409 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapıldı. Kayıtsız 96 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edildi" dedi.

105 bin 8 yabancı uyruklu şahıs oturma izinli olarak ikamet etmekte

Antalya'da 105 bin 8 yabancı uyruklu şahıs oturma izinli olarak ikamet etmekte olduğunu belirten Şahin, "Bunlar uyruklarına göre; 32 bin 42 Rusya Federasyonu, 16 bin 538 Kazakistan, 14 bin 758 Ukrayna, 6 bin 86 Almanya, 4 bin 829 İran, 375 Filistin, 132 İsrail ve 30 bin 248 diğer ülke vatandaşlarıdır. Ayrıca ilimizde bin 14 uluslararası koruma kapsamında, 5 bin 545 geçici koruma kapsamında ve 8 bin 455 çalışma izinli şahıs olmak üzere toplamda 120 bin 22 düzenli göçmen şahıs bulunuyor" dedi.

Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler ile ilgili de tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Şahin, polis bölgesinde, 1 milyon 438 bin 704 seçmen, 365 okul/binada 4 bin 294 sandıkta, jandarma bölgesinde, 487 bin 242 seçmen, 692 okul/binada bin 746 sandıkta olmak üzere il geneli toplam 1 milyon 925 bin 946 seçmen, bin 057 okul/binada kurulacak olan 6 bin 40 sandıkta oy kullanacağının bilgisini verdi.

227 bin 381 trafik denetiminde, 70 bin 259 şahsa idari para cezası uygulandı

Trafik denetimleri hakkında da bilgi veren Şahin, "227 bin 381 trafik denetiminde, 70 bin 259 şahsa idari para cezası uygulandı. 2 bin 955 araç trafikten men edilerek, 274 e-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde meydana gelen bin 601 trafik kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 17 kişi yaralandı. Korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında 78 araç tespit edilip gerekli cezai işlem uygulandı. Engelli araçları için ayrılmış park yerlerine yapılan parklanmalarla ilgili uygulamalarda 949 araca cezai işlem uygulandı. İlimizde şubat ayı sonu itibari ile 1 milyon 466 bin 024 tescilli motorlu araç bulunuyor. Bu sayının yüzde 29'unu motosikletler (430 bin 54) oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

21 bin 263 saate çıkararak, gemi/tekne kontrol sayısı ise yaklaşık 10 bine yükseldi

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin şu sözlere yer verdi:

"Antalya 640 kilometrelik deniz sınırıyla Türkiye'nin en önemli sahil bölgesinden biri olup 19 ilçesinden 12'si deniz kıyısına sahip. 2023 yılında denizlerimizdeki huzur ve güvenliği sağlamak adına bir önceki yıla göre görev saatlerini arttırarak toplam seyir saatini 21 bin 263 saate çıkararak, gemi/tekne kontrol sayısı ise yaklaşık 10 bine yükseldi. Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulamaları ise 34 bin 619'a ulaşmıştı. Arama kaydı bulunan 46 kişi ile birlikte, 2 DHKPC, 1 FETÖ ve 1 PKK terör örgütü mensubu deniz yoluyla yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. 2023 yılında 15 olayda 665 düzensiz göçmen ve 14 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı. 2023 yılı içerisinde denizde yardıma ihtiyacı olan 80 kişi denizden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik kontrol sayısı 857 olup, yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlali yapan 107 gemi/tekneye işlem uygulandı. 35 gemi/ tekneye çevre kirliliğine neden olmaktan yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandı. 2024'ün ilk iki ayında da yoğun bir gayretle çalışılarak; yaklaşık 7 bin saat seyir icra edilmiş, gemi/tekne kontrol sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artırıp bin 582'ye yükseldi. Çevre kirliliği tespitinde ise toplam 16 milyon 66 bin 881 TL idari para cezası uygulandı" dedi.

Toplantıda Vali Şahin'e İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun da eşlik etti. - ANTALYA