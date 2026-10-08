İmamoğlu davasında sanık Binali Sarıtaş, Ali Sukas'a 4.5 milyon TL rüşveti anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 31. oturumunda tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan iş insanı Binali Sarıtaş, Ağaç A.Ş. tarafından yapılan ihaleye katıldığını ve kazandığını ancak ödemelerini alamadığını söyledi. Sarıtaş "Bunun üzerine Ümit Polat (Ağaç A.Ş. satın alma müdürü) beni çağırarak hediye ve yardım kartları getirdiğim takdirde ödemelerimi alabileceğimi beyan etti. Ben de Boyner ve Şok kartlarını alarak Ümit Bey'e teslim ettim. Daha sonra Ağaç A.Ş. tarafından bir ihale daha yapıldı ihaleyi kazandım. Bu ihaleden sonra da Ümit Polat beni çağırarak, Ali Sukas'ın (Ağaç A.Ş. Genel Müdürü) ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Yaptığım ve teslim ettiğim işlerin karşılığı olan alacaklarımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Yaklaşık olarak 4.5 milyon TL gibi bir parayı hazırlayarak Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim" dedi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 31. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada Tuğrul Doğu Işık savunma yaptı.

Işık iddianamede yer alan ifadesinde Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi müteahhitlerinden olan iş insanı Süleyman Uzun'un yanında şantiye şefi olarak çalıştığını söyledi. Işık, "Süleyman Uzun'un firmalarının ihale işlemlerini ben takip ediyordum. Ağaç A.Ş. tarafından yapılan ihalelerin hemen hemen hepsi tamamen öncesinde organize edilmiş şekilde muvazaalı olarak yapılmaktadır. Satın alma müdürü olan Ümit Polat, hangi işi hangi firmanın alacağını, ihaleyi alacak olan firmanın hangi bedel üzerinden alacağını, ihaleye vereceği birim teklif fiyatına kadar belirledikten sonra firmanın yetkilisine ulaşarak haber verir. Ayrıca almış olduğumuz bir kısım işlerin ihaleleri biz işe başladıktan çok sonra yapılmıştır. Patronum olan Süleyman Uzun'dan Ağaç A.Ş.'de biriken alacaklarını alabilmek adına Ali Sukas tarafından yüzde 7 oranında pay istendiğini bilmekteyim. Ayrıca yine her dikilen çiçek başı Ümit Polat tarafından da 10 kuruş para talep edilmiştir" demişti. Duruşmada savunması sorulan sanık Işık, beraatini istediğini söyledi.

Savcı: "Yani farkındasınız, ihale tamamen düzmece"

Savcı tarafından sanığa "İfadenizde ihalesi olmadan başladığınız işlerden bahsetmişsiniz. Bunun hakkında bazı yazışmalar da yapılmış süreçle ilgili. Bu kısmı açar mısınız? Niye ihale olmadan önce siz işe başladınız?" sorusunu soruldu. Sanık soruya "Doğrudur. Mesela mevsimlik çiçek işlerine ihale olmadan başlıyorduk. Belirli bir süreçti bunlar. Bize tebliğ eden Ağaç A.Ş. kurumudur. 'Başlayın, sonradan ihalesi yapılacak' gibi tebliğ ettiler" yanıtını verdi. Savcının "Yani farkındasınız, ihale tamamen düzmece. Yapılan işin ihalesi olmadan başlıyorsunuz, daha sonra bu süreçler yürüyor?" sorusuna ise sanık "Doğrudur. Hatta hiç ihalesi olmayıp bitirmiş olduğumuz iş de var" şeklinde cevap verdi. Savcının ardından "İfadenizde yüzde 7'lik pay meselesinden bahsetmişsiniz" demesi üzerine sanık Işık "O oran patronumun bana aktardığı. Yüzde 7'yi de idarelerin istediğini söyledi" yanıtını verdi.

Sanık duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'a verdiği 4.5 milyon TL rüşveti anlattı

Tutuksuz sanık iş insanı Binali Sarıtaş ise Sarıtaş Yapı malzemeleri isimli firmanın sahibi olduğunu ve 30 yıldır sulama malzemeleri sattığını söyledi. Sarıtaş savunmasının devamında "2023 yılında Ağaç A.Ş. tarafından yapılan ihaleye katıldım. En uygun teklifle ihale firmamın üzerinde kaldı. İhaleyi aldıktan sonra eksiksiz şekilde malzemeleri teslim ettim. Hak etmiş olduğum ödemeleri düzenli alamadım. Bunun üzerine Ümit Polat (Ağaç A.Ş. satın alma müdürü) beni çağırarak hediye ve yardım kartları getirdiğim takdirde ödemelerimi alabileceğimi beyan etti. Ben de Boyner ve Şok kartlarını alarak Ümit Bey'e teslim ettim. Daha sonra Ağaç A.Ş. tarafından 2023 yılında bir ihale daha yapıldı ihaleyi kazandım. Bu ihaleden sonra da Ümit Polat beni çağırarak, Ali Sukas'ın (Ağaç A.Ş. Genel Müdürü) ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Ben de bunun üzerine bunu yapamayacağımı zaten en uygun fiyatı vererek ihalenin bende kaldığını söyledim. Ödememi alabilmem için yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermem gerektiğini söyledi. Bu dönemde ekonomik olarak zor durumdaydım. Yaptığım ve teslim ettiğim işlerin karşılığı olan alacaklarımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Bu nedenle bu isteğini kabul ettim. Bu şekilde yaklaşık olarak 4.5 milyon TL gibi bir parayı hazırlayarak Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı