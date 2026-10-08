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AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak

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AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak
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AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için ödeme ve fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifini yarın sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL altındakilere ödeme yapılacak, 7 fon şirketinin tasfiyesi öngörülüyor.

  • AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcıya yönelik ödemeler ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak.
  • Teklif kapsamında ilk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlara ödeme yapılacak; bu gruptaki yatırımcı sayısı 351 bin ile 355 bin arasında.
  • Yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlara yatırılan para ve yatırılan tarihten itibaren TEFE-TÜFE ortalaması esas alınarak iade yapılması öngörülüyor.

Ak Parti, fon krizinden olumsuz etkilenen 455 bin 578 yatırımcıya yönelik ödemeler ve ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini yarın sunmaya hazırlanıyor.

İLK ÖDEMELER, 1 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİLERE

Ak Parti grubunda kanun taslağı üzerinde çalışmalar sürüyor. Fon krizinin ortaya çıkmasının ardından, ilk aşamada 1 milyon TL'nin altındaki, ilerleyen süreçte ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılması ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddeden oluşacak teklif taslağına bu akşam yapılacak toplantıda son şekli verilecek.

TEKLİF YARIN TBMM'DE

Teklifin yarın TBMM Başkanlığına sunulması ve gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek, hemen sonra Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.

Yatırımcılara ödenecek tutara ilişkin, yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara "yatırılan paranın, bugüne kadarki TEFE-TÜFE ortalaması ne ise o tutarın eklenerek verilmesi" konusunda çalışma yapılıyor.

Hazırlanan taslakta yatırımcılara iadelerin hangi oranda ve nasıl yapılacağı, bu aşamada kurumların sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Taslak çalışmaya göre ilk aşamada yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara ödeme yapılacak. Yatırımı 1 milyon liranın altındakilere ödenecek rakamın "yatırılan para ve yatırılan tarihten itibaren  TEFE-TÜFE ortalamasının esas alınacağı değerleme" üzerinden iade edilmesi öngörülüyor.

Fon krizinden olumsuz etkilenen 455 bin kişiden, yatırımı 1 milyon liranın altında olanların 351 bin ile 355 bin arasında olduğu belirtiliyor.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU DDK'NIN RAPORUNDAN SONRA KURULABİLİR

Öte yandan TBMM'de fon krizi ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Muhalefetin bu konudaki ısrarlarına karşın AK Partili yetkililer, "Araştırma komisyonu şimdi değil ileride kurulabilir. Hem Fon Koordinasyon Kurulu'nun hem de Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturma da dahil incelemesi ve çalışmaları tamamlandığında, rapor hazırlandıktan sonra gerekirse kuralım ama şu anda muhalefet eline tutuşturulmuş bir listeyle bir linç kampanyası yürütüyor. Biz böyle bir modelle araştırma komisyonu kurmayız" şeklinde konuştu.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Peki fon yüzünden borsada kaybedenler ne olacak?? Geçen gün mecliste görüşülmesin diye meclisten kaçtınız

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Haber YorumlarıHakan Bilici:

olan yine bu işle alakası olmayanlara oldu.

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

yıllardır biriktirdiğim 1 milyonumu vwrmezlerse ...

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Haber Yorumlarımehmet baş:

Peki emekliler, asgari ücretliler, işçiler için ne zaman teklif sunacaksiniz.Bundan sonra borsada, kripto parada zarar eden olursa devlet zararlarını karşılasın.

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