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Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde motosiklet kazası sonucu 22 yaşındaki Mehmetşah Işık hayatını kaybetti. Ailesi, cenazeyi teslim alırken büyük bir üzüntü yaşadı.

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehmetşah Işık'ın cenazesi alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen aile bireyleri büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirerek yere yığıldı.

Olay, Dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık, motosikletiyle seyir halindeyken viraja geldiği sırada kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç sürücü, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mehmetşah Işık'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aile sinir krizi geçirerek yere yığıldı

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu'na gelen ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı. İşlemler tamamlandıktan sonra cenaze, ailesine teslim edildi. Aile bireyleri, büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirerek yere yığıldı, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Aksu'ya defnedilmek üzere yola çıktı. - ANTALYA

Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet antalya 3-sayfa Sağlık Kepez Kaza

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