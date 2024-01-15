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Kızını cenaze arabasına görmek isteyen acılı annenin hali yürekleri dağladı

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Antalya'nın dini nikahlı eşi tarafından 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında alındı. Kızını son bir kez cenaze arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anne, yakınları tarafından morgda gösterilmek üzere ikna edildi.

Antalya'nın dini nikahlı eşi tarafından 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında alındı. Kızını son bir kez cenaze arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anne, yakınları tarafından morgda gösterilmek üzere ikna edildi.
Korkunç olay, gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz G. (37), dini nikahlı eşi ve 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz G., Gezersoy'u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı. Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
Cenazeyi almak için geldiler, gözyaşlarını tutamadılar
Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak'tan Antalya'ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Gezersoy, "Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi" dedi.
Kızını son kez görmek için arabaya doğru gitti
Cenaze otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne Zale ve baba Ercan Gezersoy olmak üzere çok sayıda yakını tarafından teslim alındı. Kızını cenaze nakil arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anneyi yakınları morga göstereceklerini söyleyerek ikna etti. Cenazenin yarın Uşak'ta toprağa verileceği ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Çocuk Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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