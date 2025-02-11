İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde dün, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli olan Muhammet Ali Dereci ile A.B.D.'nin (12), bileklerini bıçakla kesti. Afra Sümeyye ve Muhammet Ali hayatını kaybederken yaralı A.B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİRİLERİ BENİ TAKİP EDİYORDU"

Olayın ardından gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Serpil Altınok Dereci, polisteki ilk ifadesinde birilerinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söyledi. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Anne Serpil Altınok Dereci

"1 GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRECEKTİK, YETİŞEMEDİK"

Markette muhasebeci olan baba Mehmet Dereci, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çocuklarının otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Dereci, eşinin tedaviyi reddettiğini belirterek, "Hiç kimse bunu tahmin edemez, bilemez, düşünemez. Her insanda olduğu gibi tabii ki onda da sinir vardı, atakları vardı. Daha önceden bekarlık döneminde bir tedavi süreci olmuş. Evlendikten sonra tabii süreç olmadı. Ara ara atakları oluyordu bağırma, çığlık; ben sarılıp sakinleştirmeye çalışıyordum. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. Ama tabii ki bu denli olabileceğini kimse düşünemez. Ben yine de ona tedavi olmasını rica ettim, kabullenmedi. Zorla götürmeyi düşündüm. Bu sefer 'ters teper' diye yapamadım. Ama ben onu kendim tedavi etmeye çalıştım, kabul etmeyince. Çok ağır bir şey değildi o zaman ama ilerlememesini istedim, daha kötü olmamasını istedim. Ama işte bilemedik. Son 2 aydır 'beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' diyordu. Böyle şeylerin olmadığını söylüyordum, 'karakola gidelim' dedim. Ben anladım, olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik biz bunu ama yetişemedik. Allah bize sabırlar versin. Çocuklarım cennette" dedi.

"ÇOCUKLARINIZI ÜZMEYİN, ONLARLA VAKİT GEÇİRİN"

Mehmet Dereci, olaydan büyük kızının yaralı haldeyken kendisini aramasıyla haberi olduğunu söyleyerek, "İşteydim büyük kızım aradı; 'baba yetiş' yetişemedim. Dedim ki 'kızım kapıyı aç komşulardan yardım iste.' Kapattım, anında ambulansı, polisi, yakınlarımızı aradık; yetişemedik. Kader Allah böyle imtihan ediyor. Kaderin önüne geçemeyiz. Yapacak bir şey yok, teslim oldum. Benim söylemek istediğim son şey şu; çocuklarınızı üzmeyin, onlarla vakit geçirin, onlara vakit ayırın, el işi için çocuklarınızdan uzak durmayın, evinize erken gidin, ailenize vakit ayırın" diye konuştu.

"ARTIK BURADA YAŞAYAMAYIZ"

Mehmet Dereci, büyük kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatarak, "Perşembe günü İstanbul'a sevk ettireceğiz. Çünkü burada daha yaşayamayız, o da yaşayamaz. Kızımla sırt sırta verip bu işin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.