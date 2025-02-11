CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne Serpil Altınok Dereci adliyeye sevk edildi. Anne ilk ifadesinde birilerinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söyledi. Çocukların babası Mehmet Dereci, "Ben tedavi olmasını rica ettim, kabullenmedi. Son 2 aydır 'beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' diyordu. Olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik ama yetişemedik" dedi.

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde dün, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli olan Muhammet Ali Dereci ile A.B.D.'nin (12), bileklerini bıçakla kesti. Afra Sümeyye ve Muhammet Ali hayatını kaybederken yaralı A.B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİRİLERİ BENİ TAKİP EDİYORDU"

Olayın ardından gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Serpil Altınok Dereci, polisteki ilk ifadesinde birilerinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söyledi. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesiAnne Serpil Altınok Dereci

"1 GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRECEKTİK, YETİŞEMEDİK"

Markette muhasebeci olan baba Mehmet Dereci, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çocuklarının otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Dereci, eşinin tedaviyi reddettiğini belirterek, "Hiç kimse bunu tahmin edemez, bilemez, düşünemez. Her insanda olduğu gibi tabii ki onda da sinir vardı, atakları vardı. Daha önceden bekarlık döneminde bir tedavi süreci olmuş. Evlendikten sonra tabii süreç olmadı. Ara ara atakları oluyordu bağırma, çığlık; ben sarılıp sakinleştirmeye çalışıyordum. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. Ama tabii ki bu denli olabileceğini kimse düşünemez. Ben yine de ona tedavi olmasını rica ettim, kabullenmedi. Zorla götürmeyi düşündüm. Bu sefer 'ters teper' diye yapamadım. Ama ben onu kendim tedavi etmeye çalıştım, kabul etmeyince. Çok ağır bir şey değildi o zaman ama ilerlememesini istedim, daha kötü olmamasını istedim. Ama işte bilemedik. Son 2 aydır 'beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' diyordu. Böyle şeylerin olmadığını söylüyordum, 'karakola gidelim' dedim. Ben anladım, olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik biz bunu ama yetişemedik. Allah bize sabırlar versin. Çocuklarım cennette" dedi.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

"ÇOCUKLARINIZI ÜZMEYİN, ONLARLA VAKİT GEÇİRİN"

Mehmet Dereci, olaydan büyük kızının yaralı haldeyken kendisini aramasıyla haberi olduğunu söyleyerek, "İşteydim büyük kızım aradı; 'baba yetiş' yetişemedim. Dedim ki 'kızım kapıyı aç komşulardan yardım iste.' Kapattım, anında ambulansı, polisi, yakınlarımızı aradık; yetişemedik. Kader Allah böyle imtihan ediyor. Kaderin önüne geçemeyiz. Yapacak bir şey yok, teslim oldum. Benim söylemek istediğim son şey şu; çocuklarınızı üzmeyin, onlarla vakit geçirin, onlara vakit ayırın, el işi için çocuklarınızdan uzak durmayın, evinize erken gidin, ailenize vakit ayırın" diye konuştu.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

"ARTIK BURADA YAŞAYAMAYIZ"

Mehmet Dereci, büyük kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatarak, "Perşembe günü İstanbul'a sevk ettireceğiz. Çünkü burada daha yaşayamayız, o da yaşayamaz. Kızımla sırt sırta verip bu işin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
img

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
img

Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.