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Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
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Türkiye'de yeni doğum yapmış bir kadın, bebeğiyle birlikte cinsel içerikli videolar paylaşıp para talep etti. Kadının, bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği bu görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Türkiye'de sosyal medyada gündeme gelen bir iddia kamuoyunda büyük tepki yarattı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA İSTEDİ

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, yeni doğum yapan bir kadın, bebeğiyle birlikte uygunsuz içerikler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, kadının bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği ve bu görüntülerin devamı için IBAN numarası vererek para talep ettiği öne sürüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Yetkililer, çocuğun korunması amacıyla adres tespiti için çalışmaların başlatıldığını ve gerekli hukuki sürecin takip edildiğini duyurdu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

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Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

tiktoku da zaten CHP kurdu bu ülkede müstehcen yayın yaptırıyor. ne de olsa 23 yıldır hükümetler. akepeliler gelmeden yazayım dedim.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Eski Türkiyede bu rezillikler yok kadar belki azdı Manen , Madden , seçilmiş idarenin halkı umursamaz tavırlarına duyarsızlık yoktu sandıkta biletini kesiyor hesap soruyordu Malesef her alanda çöktük Türkiye yüzyılı bu zannediyorum

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Haber YorumlarıAlkurt:

Onaylamiyorum ama Bir Anne para verin diyerek Boyle bir sey yaptiysa, suc Devlet Buyuklerimizin..Kadinin ihtiyaci var, kime Nereye gitsin. Dogum yapan kadinlara en AZ iki yil Devlet tarafindan dolgun Maas verilmeli.

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