Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Türkiye'de sosyal medyada gündeme gelen bir iddia kamuoyunda büyük tepki yarattı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA İSTEDİ

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, yeni doğum yapan bir kadın, bebeğiyle birlikte uygunsuz içerikler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, kadının bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği ve bu görüntülerin devamı için IBAN numarası vererek para talep ettiği öne sürüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Yetkililer, çocuğun korunması amacıyla adres tespiti için çalışmaların başlatıldığını ve gerekli hukuki sürecin takip edildiğini duyurdu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: