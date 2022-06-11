Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu - Haberler

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Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Birkaç gündür kuvvetli şekilde yağan yağmur, Ankara'da hayatı felç etti. Öğleden sonra etkili olan yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı binaların çatısı uçarken kimi araçlarsa suya gömüldü.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli yağışla birlikte gelen fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken araçlar yolda kaldı. Trafikte ise aksamalar yaşandı.

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

BİNALARIN ÇATISI UÇTU

Öğle saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi. Fırtınanın da etkili olduğu Başkentte bazı semtlerde binaların çatısı uçtu.

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıda "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." denildi.

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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