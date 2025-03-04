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15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı

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Ankara'da bir saldırgan, durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakladı. Kabus dolu dakikalarda boğazına bıçak dayadığı ardından da yaraladığı kız öğrencinin telefon ile parasını gasp eden 46 yaşındaki S.P., 8 saat sonra yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız lise öğrencisinin yanına yaklaşarak, boğazına bıçak dayadı.

15 yaşındaki kıza okul çıkışı gasp edip açıkladı

GASP EDİP BIÇAKLADI

Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı.

15 yaşındaki kıza okul çıkışı gasp edip açıkladı

HASTANEYE KALDIRILDI

Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.

15 yaşındaki kıza okul çıkışı gasp edip açıkladı

8 SAAT SONRA YAKALANDI

Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

15 yaşındaki kıza okul çıkışı gasp edip açıkladı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.

15 yaşındaki kıza okul çıkışı gasp edip açıkladı

"DUYARLI OLMAMIZ LAZIM"

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, mahallede ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, "Olay muhtarlığın önünde oluyor; ama tabii bizler içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış; çünkü boğazına bıçak dayamış. Burada bir arbede yaşanmış. Çocuğumuz yine sesini çıkartamamış, şahıs kaçmış. Ben bir anne olarak çok üzüldüm. Emniyet güçleri çok güzel, çok titiz çalıştılar. En kısa zamanda da gece 02.00 gibi herhalde şahıs yakalandı. Çok sevindik ama üzücü nokta çocuğumuzun bıçaklanması; ama durumu iyi. İnşallah bir daha böyle bir şey asla yaşamaz" dedi.

15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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