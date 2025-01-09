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Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, enkaz altındaki 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

KANALİZASYON KAZISINDA GÖÇÜK

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ ARANIYOR

İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

OLAY YERİNDEN KARELER

Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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