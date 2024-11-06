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Aldatıldığını öğrenen koca, polisin göz önünde karısını öldüresiye dövdü

Aldatıldığını öğrenen koca, polisin göz önünde karısını öldüresiye dövdü
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Çin'in Shangqiu kentinde yaşanan bir olayda, bir kadın eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi. Olay, kadının kocasının otomobilini başka bir kadının kullandığını fark etmesiyle başladı. Kocası, metresinden yardım çağrısı aldıktan sonra olay yerine geldi ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Olayın cep telefonu görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Şiddetin ardından koca veya eşi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Çin'in Shangqiu kentinde yaşanan olayda, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın, kocasının otomobilini kullanan metres ile yüzleşti. Görgü tanıklarına göre, olay kadının kocasının arabasını başka bir kadının kullandığını fark etmesiyle başladı.

Kadının, araç içerisindeki "yuva yıkıcı" olarak nitelendirilen metrese saldırdığı belirtildi. Gizli sevgilisinden yardım çağrısı alan koca, olay yerine dakikalar içinde geldi. Ancak eşinden özür dilemek yerine ona şiddet uygulamaya başladı.

Bir grup polisin müdahalesine rağmen, adam eşine karşı saldırgan tutumunu sürdürdü. Adamın eşini yerde sürüklediği anların cep telefonu görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Görgü tanıkları, metrese olay yerinden uzaklaşması söylenirken, kocanın eşine şiddet uygulamaya devam ettiğini aktardı. Görüntülerde, adamın eşinin başını başka bir aracın önüne çarptığı anlar da yer alıyor.

Takviye ekiplerin gelmesiyle polis şiddeti sonlandırabildi, ancak yaşanan şiddet olayının ardından koca veya eşi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Viral olan videonun ikinci bölümünde, çiftin akrabalarının metresin peşine düştüğü ve kadının sokakta bir köşeye büzüşmüş halde görüldüğü anlar da yer alıyor.

Aldatıldığını öğrenen koca, polisin göz önünde karısını öldüresiye dövdü

Aldatıldığını öğrenen koca, polisin göz önünde karısını öldüresiye dövdü

Aldatıldığını öğrenen koca, polisin göz önünde karısını öldüresiye dövdü

Aldatıldığını öğrenen koca, polisin göz önünde karısını öldüresiye dövdü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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