Alanya'da çıkan hortum panik oluşturdu 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde başlayan hortum karaya ulaşmadan kayboldu. İlçenin her yerinden görünen hortum 10 dakika devam etti. Önceki gün Muğla Datça'da deniz açıklarında çıkan hortum büyük panik yaşatmıştı. Aynı manzara bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde gözlemlendi. KARAYA YAKLAŞTIĞI SIRADA KAYBOLDU Sabah saatlerinde sağanak yağış öncesi Konaklı Mahallesinde deniz üzerinde hortum görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum, ilçenin neredeyse tamamında görüldü. Yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde devam edene hortum karaya yaklaştığı sıralarda kayboldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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