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Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

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İstanbul Eyüpsultan'da anne, baba, kız kardeş ve anneannesini silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki B.Y'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi. Komşu ve akrabalarına da saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen B.Y.'nin katliamı yaptığı silahı da arkadaşlardan temin ettiği iddia ediliyor.

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., birlikte yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. Arkadaşının evinde saklanmak için gittiği Bursa'da yakalanarak gözaltına alınan B.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişinin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

"SON 2-3 AYDIR CİNNET HALİNDEYDİ"

TGRT Haber Muhabiri Erdal Kuruçay aile katliamının detaylarını ise canlı yayında aktardı. Ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki B.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve son 2-3 aydır cinnet halinin devam ettiği öğrenildi.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

"SİLAHI ARKADAŞLARINDAN TEMİN ETMİŞ"

Öte yandan komşu ve akrabalarıyla sürekli tartışma içinde bulunduğu öğrenilen zanlının silahı da arkadaş grubundan temin ettiği iddia edildi.

Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp trolleri yarattiginiz ulke buyrun.

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Haber YorumlarıVEFA:

Ampul Türkiyesi'nde uyuşturucu peynir ekmek gibi satılır oldu. Yazık oldu, gençliğe, yeni nesile!

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Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıMelih Utku AKAY:

Zehir tacirleri yüzünden bir Aile daha yok oldu bu vebali nasıl alıyorsunuz bilmiyorum

Yorum Beğen202
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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Türkiye den kalkan ve sahibi Türk olan gemiden 9 ton kokain yakalandı da ya basını çalkalanıyor bizde yazan haber mecrası yok maşallah , pudra desek yazarlardı .

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Hollanda da esrar dükkanda satılıyormuş diye, laiklik diye diye Avrupa nın peşinden gidersen olacağı bu. Alkolü masum göstermeye çalışırsan olacağı bu

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Haber YorumlarıAli K. Taş:

17 yaşında çocuk uyuşturucuyu ne zaman keşfetti ? Ne zaman bağımlısı oldu ? Bunların cevaplarını zaten veremezsiniz umut hiç kalmadı artık…

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Haber YorumlarıSelim Güler:

benim yazilarimi neden yayinlamiyorsun? Reisimiz Erdogana halaret Eden kisilerin yaziki yayinliyorsun ,bumu senin tarafsiz basin anlayisin yaziklar olsun

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

silah kolay bulundukça dışarda öldürülenden içerde mahkumdan geçilmeyecek belli ki

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Haber YorumlarıDağıstan:

Sübyan Koğuşunda gerekli ders alınır

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Normal bir insan ailesine kıyarmı

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