Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür

Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür
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Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile işe Yasin Köksal tarafından Kocatepe Gazetesi'ne yönelik başlatılan sindirme ve yıldırma çabaları yeni bir boyut kazandı. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bugün Kocatepe Gazetesi binasına gelerek binayı mühürlediler.

MÜHÜRLEME GEREKÇESİ: İMAR KANUNU İHLALİ

Belediye, Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt'a gönderdiği tebligatta, binanın "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince tadilatlı alanın giriş kısmından mühürlenerek durdurulduğunu" belirtti. Ancak Kocatepe Gazetesi bu gerekçeye şiddetle karşı çıkıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür

Gazete yetkilileri, binanın 1990 yılında inşa edildiğini ve kendilerinin 2012 yılında hazır halde satın alarak taşındıklarını vurguluyor. Açıklamada, "2012 yılından itibaren gerekli tüm yasal şartları yerine getirerek ve bina içerisinde hiçbir tadilat ya da oynama yapmadan faaliyetimizi sürdürmemize rağmen... binamızın girişi mühürlenmiştir" denildi. Gazete, 2012'den bu yana geçen sürede herhangi bir değişiklik yapmadıklarını ve haberdar olsalar imar aflarından yararlanacaklarını ifade ederek, mühürleme kararının mesnetsiz olduğunu iddia ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür

İÇKİLİ MEKAN RUHSATLARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM TARTIŞMASI

Kocatepe Gazetesi'nin iddiasına göre, kendilerine yönelik bu baskı süreci, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve eşi Yasin Köksal'ın "içkili mekan ruhsatının iptali" başta olmak üzere, çiftin politikalarını ve uygulamalarını eleştiren haberlerle başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür

Gazete ayrıca, mühürlenen binanın kentsel dönüşüm bölgesinde yer aldığını hatırlatarak, geçmişte Burcu Köksal ve ekibinin kentsel dönüşüme engel olması nedeniyle bugün yeni binalarına taşınamadıklarını belirtti. Bu durumun, mühürleme kararının arkasındaki siyasi intikam iddialarını güçlendirdiği düşünülüyor.

"YILDIRAMAYACAKSINIZ, SİNDİREMEYECEKSİNİZ!"

Kocatepe Gazetesi, bu uygulamayı "basın özgürlüğüne, demokrasiye ve anayasal haklara doğrudan bir saldırı" olarak yorumladı. Gazete yönetiminden yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğü, demokrasi, hak-hukuk-adalet gibi kavramları ağızlarında sakız edenlerin bugün imza attıkları icraat asıl zihniyetlerinin ve gizlemeye çalıştıkları tüm niyetlerin göstergesi olarak ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'ne mühür

Gazete, Köksal çiftinin siyasi rekabetin intikamını sürdürme çabalarının yaşanılanların başka bir boyutu olduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi bu tür baskı girişimlerinin hedefine ulaşamayacağını vurguladı. Açıklamada, "Bir binanın yıkımı, Kocatepe Gazetesi'nin ve bizlerin ilkelerinin yıkılmasına, mücadelesinden vazgeçmesine sebep olamaz" denilerek, mücadeleye sonuna kadar devam edileceği mesajı verildi. Kocatepe Gazetesi, yaşananların takdirini Afyonkarahisar halkına ve tüm kamuoyuna bıraktı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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