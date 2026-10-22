Bursa Gemlik'te tahralı saldırıda 14 haftalık hamile kadın ağır yaralandı

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde GSM bayisinde çalışan 3,5 aylık hamile Berna A., cep telefonu faturasının yüksek geldiğini iddia eden Murat U.'nun tahralı saldırısında başından, boynundan ve sırtından yaralandı. Gözaltına alınan Murat U.'nun 2 hafta önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. GSM bayisine gelen Murat U., cep telefonu faturasının yüksek geldiğini söyleyip, burada görevli Berna A.'ya yanındaki tahra ile saldırdı. Başına ve boynuna aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Berna A., mağazadan koşarak çıkıp yakındaki bir banka şubesine sığınmak istedi. Ancak Murat U., peşinden gittiği Berna A.'yı bu kez de sırtından yaraladı.

Berna A. banka görevlileri tarafından içeri alınırken, ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 haftalık hamile ve 4 yaşında bir kızı olduğu belirtilen Berna A., sağlık ekiplerinin bankadaki müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından deri parçasının koptuğu, boynuna ve sırtına aldığı derin kesiyle ağır yaralandığı öğrenilen Berna A., buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Şüpheli Murat U., olay yerinden kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 2 hafta önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı