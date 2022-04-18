Trabzon'da heyelan! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında aşırı yağış, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak heyelan meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası riskli bölgede bulunan 19 evin boşaltıldığını bildirdi.

5 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Ustaoğlu, gazetecilere, Derebaşı mevkisinde meydana gelen toprak kaymasının dere yatağını doldurarak su birikintisi oluşturduğunu söyledi. Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve 2 katlı lojmanı ile onun yanında 3 evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı" dedi.

"DERE YATAĞINDA SU BİRİKMEYE BAŞLADI"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da olayla ilgili açıklama yapıldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Heyelan sebebiyle Küçük Dere kapanmış olup dere yatağında su birikmeye başlamıştır. Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmıştır. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon İl AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir.

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR TAKİP EDİLİYOR"

Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlığımızdan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı ile Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı öncülüğünde bir AFAD ekibi de Trabzon'a görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BİR AİLE ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı.

Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.

"KIYAMET OLUYOR SANDIK"

Rafet Akyasan da "Burada kıyamet kopuyor, sandık. Bizi sel alacaktı her şey sabah namazından sonra oldu. Canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz gitti" diye konuştu. Öte yandan heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede ekiplerin çalışma başlatacağı bildirildi.