Adıyaman'da Feci Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Engin Büyükfırat idaresindeki 02 SDR 588 plakalı otomobil ile Mehmet E. idaresindeki 023 ABP 972 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Adıyaman- Samsat kara yolu 15. kilometrede kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Nedim Önal, Ayten Ata, Kadriye Aktoprak olay yerinde hayatını kaybederken sürücülerden Mehmet Engin Büyükfırat ile Mehmet E., yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Engin Büyükfırat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden Nedim Önal, Ayten Ata, Kadriye Aktoprak'ın cenazeleri ise tamamlanan işlemlerin ardından Samsat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 4 Kişinin hayatını kaybettiği feci kazada parçalanarak hurdaya dönen araçlar ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN