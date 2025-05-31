Adana'da İş Merkezinde Yangın: İki İşçi Pencereden Atlarken Yaralandı

Adana'da bir iş merkezinde çıkan yangında alevlerden kaçmaya çalışan 2 işçi pencereden atladı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi'ndeki yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde çıktı. Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan 2 kişi, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - ADANA