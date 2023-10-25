"Ev tuttuk, ayaklarımızın üzerinde duracağız" diye evden kaçan kuzenler parkta bulundu

Adana'da 4 gün önce evden kaçan 17 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu, ailelerine "Kendimize ev tuttuk, iş buldum. Artık kendi ayaklarımızın üstünde duracağız." şeklinde mesaj gönderdi. Polis ekiplerinin bir parkta bulduğu kuzenler, ailelerine teslim edildi.

Adana'da ailelerine mesaj atıp evden kaçan 17 ve 16 yaşlarındaki kuzenler, Çukurova'da bir parkta bulundu. Kaçtıktan sonra "Kendimize ev tuttuk, iş buldum. Artık kendi ayaklarımızın üstünde duracağız." şeklinde mesajlar atan kızlar, ailelerine teslim edildi.

"İŞE GİDİYORUM" DİYE EVDEN ÇIKTI

Adana'da yaşayan ve açık lisede okuyup bir firmada çalışan 17 yaşındaki Nazmiye Çolak, geçtiğimiz cumartesi merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinden gece saatlerinde çıkıp gitti. Aynı evin alt katında oturan ve yine açık lisede okuyup bir kebapçıda çalışan 16 yaşındaki kuzeni Selin Yezdanur Sezik de Pazar günü sabah saatlerinde 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı. İki kuzen iddiaya göre bir daha eve dönmedi.

"POLİSE HABER VERMENİZE GEREK YOK"

Ailelerinin ulaşmaya çalıştığı kızlardan Selin Yezdanur, annesi Rukiye Çolak'a Whatsapp'tan, "Bizi arayıp durmayın şehir dışındayız. Çoktan yeni evimiz, yeni düzenimiz, birikmiş miktarda paramız ve yeni işimiz de var. Bu saatten sonra ne sen anne olmaya çalış bana ne de Fatih baba olmaya çalışsın. Nazlı'ya da böyle bize bağırıp, çağırıp küfür edip polise haber vermenize hiç gerek yok. Daha önce de bıraktığınız gibi bırakın. Zaten bulamazsınız da bulsanız da hiçbir şey yapamazsınız. Sizi şikayet ederiz. Bir anne, babanın çocuğa bakamaması kaç yıl hapis cezasından başlıyor bak bakalım. Yerinde olsam ihbarımı geri çekerdim. Yine de sen bilirsin. Kendini iyi bir anne gibi sanma, polis de 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz. Arayıp arayıp durun, boş kervan yürütürsünüz" mesajını attı.

"KENDİMİZE EV TUTTUK, İŞ BULDUM"

Ailesinin ulaşmaya çalıştığı Nazmiye Çolak ise halası Rukiye Çolak'a, "Rukiye, ben Selin ile birlikte şehir dışına çıktım. Borç aldık, kendimiz biriktirdik. Hepiniz yüzünden artık psikolojimiz bozuldu. Kendimize ev tuttuk, iş buldum. Artık kendi ayaklarımızın üstünde duracağız. Lütfen artık daha fazla bize bulaşıp psikolojimizi bozmayın. Biz kötü yola falan düşmüyoruz, hayatımızı düzene sokacağız" mesajını attı. İki kız çocuğu da, ailelerine mesaj attıktan sonra telefonlarını kapattı.

PARKTA BULUNDULAR

Polis ekipleri ve ailelerinin her yerde aradığı kızların, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki bir parkta yürürken bulundukları açıklandı. Nazmiye Çolak'ın annesine teslim edildiği, Selin Yezdanur Sezik'in de babasına teslim edildiği öğrenildi. Aile, kızlarına kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.