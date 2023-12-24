Adalet Bakanı Tunç, Gençlik Meclisi Kongresi'nde suç ve terör propagandası yapanlara gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti tarafından organize edilen "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında suç ve suçluyu övme ile terör propagandası yapan şüphelilere yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılıp, gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak "suç ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir." - ANKARA