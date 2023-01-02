Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abisini bıçaklayıp öldüren üniversiteli kız tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Abisini bıçaklayıp öldüren üniversiteli kız tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldüren üniversiteli genç kız, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldüren üniversiteli genç kız, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, yeni yıl akşamı Didim Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu Onur U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U.'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi. Gece geç saatlerde ağabey Onur U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen genç kız, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Onur U.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.U., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Aydın Didim 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title